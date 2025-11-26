Маша Ефросинина сделала громкие заявления о насилии

Украинская телеведущая Мария Ефросинина поддержала всемирную акцию "16 дней активизма против насилия" и вышла с плакатами на улицы Киева, где были громкие и правдивые заявления относительно насилия в отношениях.

"Если тебе кажется, что тебя оскорбляют – тебе не кажется.

Сегодня в день старта всемирной акции "16 дней активизма против насилия" мне не нужно рассказывать вам, что это такое.

Но, несмотря на то, что мы страдаем ежедневно и каждую ночь от террористического насилия со стороны России, до сих пор существует много женщин, которые не могут признаться себе, что живут в объективных отношениях. Женщины оправдывают мужчин за унижение, верят в их обесценивающие заявления, подвергаются запугиваниям и, что, самое страшное, прощают избиения… ", – пишет телеведущая.

Она отметила, что уже десять лет видит пострадавших от гендерно-обусловленного насилия. Десятки тысяч историй, ужасные последствия, поломанные судьбы – и все это только потому, что жертва в нашей стране чувствует себя заброшенной со своей проблемой .

"Ведь если бы у нас в обществе не существовало обвинений жертв, которых изнасиловали или избили, если бы система привлечения обидчиков к ответственности была действенной, а судебная система выносила справедливые приговоры за совершенные акты насилия.. то не было бы таких страшных показателей:

В Украине 22.2% женщин в возрасте от 15 до 49 лет хотя бы раз в жизни сталкивались с насилием со стороны партнера.

А еще эти проклятые войны, они, как известно, только способствуют росту числа женщин, пострадавших от сексуального насилия (в основном со стороны врага).

Страшное время. Страшные цифры", – подчеркнула Ефросинина.

Она заметила, что очень важно отзываться на чужую беду и не умалчивать о проблеме.

"Нам, как никогда, нужно быть внимательными к тем молчащим женщинам, потому что боятся делиться сильнейшими унижением и болью – нам нужно уметь просто протягивать им руку: не проходить мимо крика из соседней квартиры, вызвать полицию, став свидетелем избиения, знать на память телефон горячей линии для пострадавших, уметь себя.. Иногда сильнее должны просто помочь тем, кто слабее.." – добавила она.

