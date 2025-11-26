Українська телеведуча Марія Єфросиніна підтримала всесвітню акцію "16 днів активізму проти насильства" та вийшла з плакатами на вулиці Києва, на яких були гучні та правдиві заяви щодо насильства у стосунках.

Маша Єфросиніна зробила гучні заяви про насильство

"Якщо тобі здається, що тебе ображають – тобі не здається.

Сьогодні в день старту всесвітньої акції "16 днів активізму проти насильства" мені не треба розповідати вам, що це таке..

Але, попри те, що ми страждаємо щоденно та щоночі від терористичного насильства з боку росії, досі існує багато жінок, які не можуть зізнатися собі, що живуть в аб’юзивних стосунках. Жінки виправдовують чоловіків за приниження, вірять в їхні знецінюючі заяви, піддаються залякуванням та, що, найстрашніше, пробачають побиття..", – пише телеведуча.

Вона зазначила, що вже десять років баче постраждалих від гендерно-зумовленого насильства. Десятки тисяч історій, жахливі наслідки, поламані долі – і все це лише через те, що жертва в нашій країни відчуває себе покинутою зі своєю проблемою.

"Адже, якби в нас в суспільстві не існувало звинувачень жертв, яких зґвалтували або побили, якби система притягнення кривдників до відповідальності була дієвою, а судова система виносила справедливі вироки за скоєні акти насильства.. то не було б таких страшних показників :

В Україні 22.2% жінок у віці від 15 до 49 років хоча б раз в житті стикалися з насильством з боку партнера..

А ще ці кляті війни, вони, як відомо, тільки сприяють зростанню кількості жінок, постраждалих від сексуального насильства ( переважно з боку ворога).

Страшні часи. Страшні цифри", – наголосила Єфросиніна.

Вона зауважила, що дуже важливо відкликатися на чужу біду і не замовчувати проблему.

"Нам, як ніколи, треба бути уважними до тих жінок, які мовчать, бо бояться ділитися найсильнішими приниженням та болем – нам треба вміти просто простягати їм руку: не проходити повз крик із сусідньої квартири, викликати поліцію, ставши свідком побиття, знати на памʼять телефон гарячої лінії для постраждалих, вміти розуміти, що не всі схожі в своєму вмінні відстоювати себе..Іноді сильніші мають просто допомогти тим, хто слабше.." – додала вона.

