Маша Кондратенко впервые снялась обнаженной для Playboy: смелые фото певицы

Популярная украинская певица Маша Кондратенко впервые снялась для диджитал-обложки Playboy.

Маша Кондратенко снялась для Playboy Фото: из открытых источников

По словам 25-летней артистки, которая была одной из фавориток прошлого Нацотбора на Евровидение, на такой шаг она решилась, когда наконец-то обрела свою настоящую женственность.

В комментарии Playboy Маша Кондратенко рассказала о принятии себя, собственной сексуальности и обольстительности. Певица говорит, что снова учится выбирать себя и свои желания, не бояться перемен и уметь прощаться с людьми, рядом с которыми она несчастлива.

"Частичная обнаженность – это не об обольстительности, а об эстетике. О принятии себя без фильтров и украшений в природном состоянии. Это мой тихий сигнал миру: я искренняя, откровенная с собой и с людьми. Да, этот момент волнует – и это естественно. Но именно это волнение есть часть нового опыта, новых смелых шагов и экспериментов, которые я так люблю. В моей натуре всегда было немного авантюризма, и я не собираюсь его скрывать", — говорит Кондратенко.

По словам певицы, сексуальность и смелость для нее – это "отсутствие страха быть собой". В том числе с недостатками, "со складочками на животе, с неидеальной кожей, с телом, которое не 90-60-90, но какое мое".

Артистка считает, что красота и сексуальность – не в идеальном, а в состоянии, которое транслирует каждая женщина.

"Хочу, чтобы каждая помнила и знала: она сексуальна в широкой футболке, с реперскими косичками (а не только с красивыми волнистыми волосами), сексуальна, когда искренне смеется и может хрюкнуть, когда сонная, когда без макияжа. Это и есть мой месседж", – отметила артистка.

Маша Кондратенко также рассказала о своих ощущениях во время первого опыта обнаженной фотосессии.

"Мне было необычно фотографироваться без футболки, только прикрываясь, особенно когда стилист и фотограф мужчины. Это ощущение, будто ты снимаешь свою броню перед новыми вызовами — и именно в этой, на первый взгляд, обнаженной слабости становишься сильнее. Это о встрече со своими страхами, детскими комплексами и шаблонами, навязанными опытом и прошлым", – говорит Кондратенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские женщины, прошедшие через войну, ранения и реабилитацию, появились на страницах спецвыпуска Playboy Украина. Фотопроект "Красота со шрамом", говорит о женской силе, которая не исчезает после травмы. О красоте, которую не меняет протез или шрам. О принятии, начинающемся с честного, нежного взгляда на себя новую — без предубеждений.