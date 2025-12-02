logo_ukra

Головна Новини Зірки шоу бізнес Маша Кондратенко вперше знялась оголеною для Playboy: сміливі фото співачки
commentss НОВИНИ Всі новини

Маша Кондратенко вперше знялась оголеною для Playboy: сміливі фото співачки

Співачка Маша Кондратенко зізналась, що їй було незвично фотографуватися без футболки, особливо коли стиліст і фотограф — чоловіки

2 грудня 2025, 16:18
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Популярна українська співачка Маша Кондратенко вперше знялась для диджітал-обкладинки Playboy. 

Маша Кондратенко вперше знялась оголеною для Playboy: сміливі фото співачки

Маша Кондратенко знялась для Playboy. Фото: з відкритих джерел

За словами 25-річної артистки, яка була однією з фавориток минулого Нацвідбору на Євробачення, на такий крок вона наважилась, коли нарешті знайшла свою справжню жіночність. 

У коментарі Playboy Маша Кондратенко розповіла про прийняття себе, власної сексуальності та звабливості. Співачка каже, що заново вчиться обирати себе і свої бажання, не боятися змін і вміти прощатися з людьми, поруч із якими вона нещаслива. 

"Часткова оголеність — це не про звабливість, а про естетику. Про прийняття себе без фільтрів і прикрас, у природному стані. Це мій тихий сигнал світові: я щира, відверта з собою і з людьми. Так, цей момент хвилює — і це природно. Але саме це хвилювання є частиною нового досвіду, нових сміливих кроків та експериментів, які я так люблю. У моїй натурі завжди було трохи авантюризму — і я не збираюся його приховувати", — говорить Кондратенко.

За словами співачки, сексуальність і сміливість для неї — це "відсутність страху бути собою". У тому числі з недоліками, "зі складочками на животі, з неідеальною шкірою, з тілом, яке не 90-60-90, але яке моє".

Маша Кондратенко вперше знялась оголеною для Playboy: сміливі фото співачки - фото 2

Артистка вважає, що краса і сексуальність — не в ідеальному, а у стані, який транслює кожна жінка. 

"Хочу, щоб кожна памʼятала й знала: вона сексуальна в широкій футболці, з реперськими косичками (а не лише з красивим хвилястим волоссям), сексуальна, коли щиро сміється й може хрюкнути, коли сонна, коли без макіяжу. Це і є мій меседж", — зазначила артистка.

Маша Кондратенко також розповіла про свої відчуття під час першого досвіду оголеної фотосесії. 

"Мені було незвично фотографуватися без футболки, лише прикриваючись, особливо коли стиліст і фотограф — чоловіки. Це відчуття, ніби ти знімаєш свою броню перед новими викликами — і саме в цій, на перший погляд, оголеній слабкості стаєш сильнішою. Це про зустріч зі своїми страхами, дитячими комплексами й шаблонами, нав’язаними досвідом і минулим", — каже Кондратенко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українські жінки, які пройшли через війну, поранення й реабілітацію, з’явилися на сторінках спецвипуску Playboy Україна. Фотопроєкт "Краса зі шрамом", говорить про жіночу силу, яка не зникає після травми. Про красу, яку не змінює протез чи шрам. Про прийняття, що починається з чесного, ніжного погляду на себе нову — без упереджень.



Джерело: https://playboy.ua/digital-cover/spivachka-masha-kondratenko-treba-vchitisya-obirati-sebe-i-svoyi-bazhannya-2025-12-01
