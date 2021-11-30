Майли Сайрус опубликовала печально известный кадр с бонгом

Известная американская певица, киноактриса, ЛГБТ- и феминистская активистка Майли Сайрус опубликовала скриншот с видео, где она из-за бонга вдыхает дым. Именно это видео 11 лет назад поставило под угрозу карьеру певицы. Соответствующее сообщение певица опубликовала в соцсетях, в частности в Twitter, Instagram и Facebook.

Майли Сайрус - фото из открытых источников

"11 лет назад", — написала Майли Сайрус, сопроводив этот текст эмодзы потока дыма. Певица добавила: "Можем ли мы подать петицию о введении государственного праздника?"

Это видео попало в интернет через 5 дней после празднования певицей своего 18-летия. На видео она через бонг употребляет психоактивные вещества и, смеясь, говорит, что у нее "бед трип" (сленговое выражение, описывающее неприятные и потенциально опасные психоэмоциональные ощущения после употребления определенных видов наркотиков). Комментаторы очень бурно отреагировали на это сообщение. В частности, в Instagram он набрал 1,5 миллиона предпочтений и 10,4 тысяч комментариев.

Напомним, Майли Сайрус и Дуа Липа сняли клип на совместную песню Prisoner (Узник). На видеоролике смелые девушки едут в стареньком автобусе, беззаботно дурачатся, бесчинствуют, выступают на сцене и обливают себя вишневым компотом, поэтому возникает ощущение, будто певицы все в крови. Клип девушки посвятили своим бывшим, и даже оставили для них послание, которое можно увидеть при просмотре: "В память о любви всех моих бывших. Ешьте дерьмо". Буквально за несколько часов ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров в сети YouTube. Фанаты так и не разгадали, кому посвящены строки из песни и фраза из видеоролика. Ведь Дуа Липа сейчас в отношениях с братом Беллы Хадид — Анваром, а Майли Сайрус не заводит отношений уже в течение длительного времени.











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