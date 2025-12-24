В этом году американская певица Мэрайя Кэри может получить дополнительные рождественские деньги, ведь судья, отклонивший иск, поданный против нее из-за ее популярной рождественской песни, только что обязал людей, которые затащили ее в суд, выплатить ей более 92 000 долларов штрафов. Об этом пишет издание TMZ.

Мэрайя Кэри получит на Рождество десятки тысяч долларов штрафов

Согласно новым юридическим документам, полученным TMZ, судья приказал применить санкции против лиц, подавших иск против Мерайи, признав его необоснованным и определив, что существуют веские основания для того, чтобы удерживать людей от подачи безосновательных исков.

Согласно документам, Мэрайе были назначены санкции в размере 92 303,20 долларов США, и еще несколько тысяч было приказано выплатить другим сторонам, причастным к делу , в результате чего общая сумма составит почти 110 тысяч долларов.

В ноябре 2023 года Энди Стоун и Трой Пауэрс подали в суд на Мерайю, которая утверждала, что Мерайя скопировала их песню 1989 года All I Want For Christmas Is You.

Мужчины требовали от Мэрайи по меньшей мере 20 миллионов долларов компенсации за ущерб, но судья отклонил иск в марте, а теперь наложил санкции на их адвокатов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Мэрайя Кэри каждое Рождество зарабатывает около $3 млн на роялти своего хита All I Want For Christmas Is You. Как сообщает сайт британской радиостанции Capital FM, песня, выпущенная в 1994 году, каждый декабрь, из года в год, поднимается в чартах.

По данным The Economist, песня принесла Кэри $60 млн в период с 1994 по 2016 год, что в среднем составляет $2,6 млн в год. Подсчеты не включают рождественские выступления певицы.