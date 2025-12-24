Цього року американська співачка Мерайя Кері може отримати додаткові різдвяні гроші, адже суддя, який відхилив позов, поданий проти неї через її популярну різдвяну пісню, щойно зобов'язав людей, які тягли її до суду, виплатити їй понад 92 000 доларів штрафів. Про це пише видання TMZ.

Мерайя Кері отримає на Різдво десятки тисяч доларів штрафів

Згідно з новими юридичними документами, отриманими TMZ, суддя наказав застосувати санкції проти осіб, які подали позов проти Мераї, визнавши його необґрунтованим та визначивши, що існують вагомі підстави для того, щоб утримувати людей від подання безпідставних позовів.

Згідно з документами, Мераї було призначено санкції у розмірі 92 303,20 доларів США, і ще кілька тисяч було наказано виплатити іншим сторонам, причетним до справи, в результаті чого загальна сума становитиме майже 110 тисяч доларів.

У листопаді 2023 року Енді Стоун та Трой Пауерс подали до суду на Мерайю , яка стверджувала, що Мерайя скопіювала їхню пісню 1989 року "All I Want For Christmas Is You".

Чоловіки вимагали від Мераї щонайменше 20 мільйонів доларів компенсації за збитки, але суддя відхилив позов у ​​березні, а тепер наклав санкції на їхніх адвокатів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Мерайя Кері кожне Різдво заробляє близько $3 млн на роялті свого хіта All I Want For Christmas Is You. Як повідомляє сайт британської радіостанції Capital FM, пісня, випущена в 1994 році, кожен грудень, рік у рік, піднімається в чартах.

За даними The Economist, пісня принесла Кері $60 млн у період з 1994-го по 2016 рік, що в середньому становить $2,6 млн. на рік. Підрахунки не включають різдвяні виступи співачки.