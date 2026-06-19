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Миллионы на аксессуары: Оля Полякова показала в Instagram коллекцию культовых сумок Hermes

Люксовый бренд на диване: дочь Оли Поляковой рассекретила дорогостоящее увлечение звездной мамы

19 июня 2026, 14:27
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Недилько Ксения

Известная певица Оля Полякова поделилась в Instagram короткометражным роликом, где похвасталась своим личным собранием редких сумок. На обнародованных кадрах можно рассмотреть не менее семи эксклюзивных аксессуаров от люксового французского дома Hermes, в том числе легендарные модели Birkin и Kelly. Изюминкой домашнего видео стал диалог артистки с ее дочерью Марией, которая с любопытством рассматривала мамины сокровища.

Миллионы на аксессуары: Оля Полякова показала в Instagram коллекцию культовых сумок Hermes

Оля Полякова

"Мама, зачем тебе столько сумок? — спросила у звездной матери Мария Полякова. — Подари хоть одну".

Однако исполнительница решила не спешить расставаться с элитными вещами и с ухмылкой отклонила просьбу девушки.

"Мала еще", — лаконично отрезала Оля Полякова, дав понять, что дочери пока рано носить такие аксессуары.

Стоит отметить, что на рынке элитного брендового винтажа цена всего одного подобного экземпляра колеблется в пределах от 9 до 30 тысяч евро. Итак, общая стоимость продемонстрированных в коротком ролике моделей Kelly и Birkin составляет миллионы гривен, которые певица инвестировала в свой стильный гардероб.

Миллионы на аксессуары: Оля Полякова показала в Instagram коллекцию культовых сумок Hermes - фото 2
Миллионы на аксессуары: Оля Полякова показала в Instagram коллекцию культовых сумок Hermes - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинская певица Оля Полякова похвасталась новой "старой" сумкой почти за полмиллиона гривен.

Сумка Kelly Hermes является винтажной , в 1984 году выпуска , что всего на пять лет моложе самой певицы. Полякова купила ее еще летом, о чем сообщила в Instagram. Тогда магазин винтажных вещей в Украине писал, что она стоит 9 тысяч евро, имеет не идеальное состояние и свою историю. В гривневом эквиваленте цена сумки составляет около 437 тысяч гривен.



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