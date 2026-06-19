Мільйони на аксесуари: Оля Полякова показала в Instagram колекцію культових сумок Hermes

Відома співачка Оля Полякова поділилася в Instagram короткометражним роликом, де похизувалася своїм особистим зібранням рідкісних сумок. На оприлюднених кадрах можна розгледіти щонайменше сім ексклюзивних аксесуарів від люксового французького дому Hermes, зокрема легендарні моделі Birkin та Kelly. Родзинкою домашнього відео став діалог артистки з її донькою Марією, яка з цікавістю розглядала мамині скарби.

Оля Полякова

"Мамо, навіщо тобі стільки сумок? — запитала у зіркової матері Марія Полякова, — Подаруй хоч одну".

Проте виконавиця вирішила не поспішати розставатися з елітними речами й з усмішкою відхилила прохання дівчини.

"Мала ще", — лаконічно відрізала Оля Полякова, давши зрозуміти, що доньці поки зарано носити такі аксесуари.

Варто зауважити, що на ринку елітного брендового вінтажу ціна лише одного подібного екземпляра коливається у межах від 9 до 30 тисяч євро. Отже, загальна вартість продемонстрованих у короткому ролику моделей Kelly та Birkin сягає мільйонів гривень, які співачка інвестувала у свій стильний гардероб.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українська співачка Оля Полякова похизувалася новою "старою" сумкою майже за півмільйона гривень

Сумка Kelly Hermes є вінтажною, 1984 року випуску, що лише на п’ять років молодше за саму співачку. Полякова купила її ще влітку, про що повідомила в Instagram. Тоді магазин вінтажних речей в Україні писав, що вона коштує 9 тисяч євро, має не ідеальний стан і свою історію. У гривневому еквіваленті ціна сумки складає майже 437 тисяч гривень.