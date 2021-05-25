Модель Алексина Грэм показала фото топлесс

Модель Алексина Грэм не прекращает удивлять поклонников пикантными кадрами. Эта рыжеволосая красавица не зря оказалась среди ангелов Victoria's Secret.

Алексина Грэм (фото из открытых источников)

31-летняя английская модель Victoria's Secret Алексина Грэм активно занимается не только съемками, но и своим профилем в социальной сети Instagram, где у нее почти многотысячная армия подписчиков. Здесь девушка делится кадрами из своей жизни, начиная от фотосессий и обычными буднями.





Хотя о Грэм мало известно, ведь она очень ценит приватность, зато она регулярно публикует пикантный контент, щеголяя роскошной фигурой. Это подтверждают и свежие фото модели, на которых она позирует топлес. Отметим, что красавица рыжая от природы и совсем этого не стесняется.









Как сообщали ранее сексуальная 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. Первое фото ребенка она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Пол ребенка супермодель пока не раскрыла. На снимке изображены ножки новорожденного младенца в руках модели. "Прекрасное, маленькое благословение выбрало меня своей мамой, и для меня большая честь, что эта крошечная душа появилась в моей жизни. У меня нет слов, чтобы описать все ту жизнь, которой я поделюсь с моим ангелом. Нет любви большей, чем эта", — написала Наоми под фотографией. С пополнением в семье Наоми поздравили Марк Джейкобс, Риккардо Тиши и Донателла Версаче, главный редактор британского Vogue Эдвард Еннинфулл, актрисы Зои Салдана и Софи Тернер, певица Рита Ора, модели Ева Герцигова, Хелена Кристенсен, Адут Акеч и многие другие.

Напомним, шеф-повар супермодели Наоми Кэмпбелл рассказал о системе питания знаменитости и о том, как ей удается сохранять стройную фигуру.

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