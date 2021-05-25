Модель Алексина Грэм показала фото топлесс

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Ольга Чародий
Модель Алексина Грэм не прекращает удивлять поклонников
пикантными кадрами. Эта рыжеволосая красавица не зря оказалась среди ангелов
Victoria's Secret.
Алексина Грэм (фото из открытых источников)
31-летняя английская модель Victoria's Secret Алексина Грэм активно занимается не только съемками, но и своим профилем в социальной сети Instagram, где у нее почти многотысячная армия подписчиков. Здесь девушка делится кадрами из своей жизни, начиная от фотосессий и обычными буднями.
Хотя о Грэм мало известно, ведь она очень ценит приватность, зато она регулярно публикует пикантный контент, щеголяя роскошной фигурой. Это подтверждают и свежие фото модели, на которых она позирует топлес. Отметим, что красавица рыжая от природы и совсем этого не стесняется.
Как сообщали ранее сексуальная 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. Первое фото ребенка она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Пол ребенка супермодель пока не раскрыла. На снимке изображены ножки новорожденного младенца в руках модели. "Прекрасное, маленькое благословение выбрало меня своей мамой, и для меня большая честь, что эта крошечная душа появилась в моей жизни. У меня нет слов, чтобы описать все ту жизнь, которой я поделюсь с моим ангелом. Нет любви большей, чем эта", — написала Наоми под фотографией. С пополнением в семье Наоми поздравили Марк Джейкобс, Риккардо Тиши и Донателла Версаче, главный редактор британского Vogue Эдвард Еннинфулл, актрисы Зои Салдана и Софи Тернер, певица Рита Ора, модели Ева Герцигова, Хелена Кристенсен, Адут Акеч и многие другие.Напомним, шеф-повар супермодели Наоми Кэмпбелл рассказал о системе питания знаменитости и о том, как ей удается сохранять стройную фигуру.
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