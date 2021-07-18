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Модель Келли Гейл заинтриговала фото топлесс

26-летняя шведская модель и ангел Victoria's Secret Келли Гейл завораживает своим видом не только с подиумов

сегодня, 00:01
Автор:

Ольга Чародий

Известная топ-модель Келли Гейл опубликовала эротические фотографии почти без одежды, от которых невозможно отвести взгляд. Красотка обладает  обворожительным видом.

Модель Келли Гейл заинтриговала фото топлесс

Келли Гейл (фото из открытых источников)

Модель Келли Гейл заинтриговала фото топлесс - фото 2

26-летняя шведская модель и ангел Victoria's Secret Келли Гейл завораживает своим видом не только с подиумов, но и из своего аккаунта в социальной сети Instagram. У девушки с индийско-австралийского происхождением более 1,5 миллиона подписчиков.

Модель Келли Гейл заинтриговала фото топлесс - фото 3

И это неудивительно, ведь красавица регулярно публикует снимки из своей жизни и совсем не комплексует по поводу своей идеальной фигуры, передает Радио MAXIMUM.

Модель Келли Гейл заинтриговала фото топлесс - фото 4

Недавно девушка похвасталась роскошными формами, показав кадры с пикантной съемки топлесс. Теплые цвета, отсутствие макияжа и детали — это стоит увидеть.


Модель Келли Гейл заинтриговала фото топлесс - фото 5

Напомним, известная модель Хайди Клум взбудоражила фанатов серии пикантных фото на пляже, на которых демонстрирует аппетитные формы. 48-летняя немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум активно работает не только над своей карьерой, но и над профилем в Инстаграм. Там за роскошной блондинкой следят более 8 миллионов пользователей. И это совсем не удивительно, ведь красавица регулярно делится почти всем, что с ней случается на съемках и в обычной жизни.

Ранее известная американская модель plus size Эшли Грэм опубликовала в своем Instagram фотографию собственного обнаженного тела, чтобы напомнить подписчикам, что они должны любить свою кожу. "Поскольку погода становится теплее, я знаю, что многие люди борются с тем, чтобы носить меньше одежды и показывать больше кожи", — написала в начале своего поста Эшли.


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Источник: https://maximum.fm/model-kelli-gejl-zaintriguvala-foto-toples-18_n195219
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