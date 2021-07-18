Модель Келли Гейл заинтриговала фото топлесс

Известная топ-модель Келли Гейл опубликовала эротические фотографии почти без одежды, от которых невозможно отвести взгляд. Красотка обладает обворожительным видом.

Келли Гейл (фото из открытых источников)





26-летняя шведская модель и ангел Victoria's Secret Келли Гейл завораживает своим видом не только с подиумов, но и из своего аккаунта в социальной сети Instagram. У девушки с индийско-австралийского происхождением более 1,5 миллиона подписчиков.





И это неудивительно, ведь красавица регулярно публикует снимки из своей жизни и совсем не комплексует по поводу своей идеальной фигуры, передает Радио MAXIMUM.





Недавно девушка похвасталась роскошными формами, показав кадры с пикантной съемки топлесс. Теплые цвета, отсутствие макияжа и детали — это стоит увидеть.









Напомним, известная модель Хайди Клум взбудоражила фанатов серии пикантных фото на пляже, на которых демонстрирует аппетитные формы. 48-летняя немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум активно работает не только над своей карьерой, но и над профилем в Инстаграм. Там за роскошной блондинкой следят более 8 миллионов пользователей. И это совсем не удивительно, ведь красавица регулярно делится почти всем, что с ней случается на съемках и в обычной жизни.

известная американская модель plus size Эшли Грэм опубликовала в своем Instagram фотографию собственного обнаженного тела, чтобы напомнить подписчикам, что они должны любить свою кожу. "Поскольку погода становится теплее, я знаю, что многие люди борются с тем, чтобы носить меньше одежды и показывать больше кожи", — написала в начале своего поста Эшли.

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