Модель рассказала о неожиданном сексуальном контракте с футболистом

Испанская модель Джессика Гойкочеа рассказала подробности сексуальный контракт с бывшим игроком "Барселоны" Марком Бартрой. По ее словам они должны заниматься сексом при каждой встрече.



Джессика Гойкочеа и Марк Бартра. Фото из открытых источников

Во время испанского ток-шоу La Resistencia Джессика Гойкочеа рассказала неожиданные детали отношений с футболистом Марком Бартрой, с которым начала встречаться с 2021 года.

Ведущий Дэвид Бронкано спросил у Джессики Гойкочеа сколько раз у нее был секс за последние 30 дней. Модель начала подсчитывать и заметила, что она 15 дней отдыхала на Бали, поэтому половина месяца не была рядом со своим парнем.

В разговор вмешался партнер Джессики Марк Бартра, который из зала шоу выкрикнул, что они по соглашению должны заниматься сексом каждый день.

"Каждый день, когда мы видимся, мы должны это делать. Если есть день, когда мы устали, то на следующий день должны удвоить количество", – сказал Бартра.

Джессики Гойкочеа подтвердила слова Бартра.

"Если однажды это не будет сделано, на следующий день ты должен мне два", — рассказала модель детали сексуального контракта с футболистом.

Соглашение между футболистом и моделью напоминает контракт Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, согласно которому они должны были заниматься сексом по крайней мере четыре раза в неделю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о модели, которая хочет побить свой личный рекорд в 300 сексуальных партнеров в год.

Также "Комментарии" писали о бывшем футболисте, который стал звездой фильмов для взрослых. Британский спортсмен получил травму, которая положила конец его футбольной карьере, однако сделала популярным актером.