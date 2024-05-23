Модель рассказала о неожиданном сексуальном контракте с футболистом

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Slava Kot
Испанская модель Джессика Гойкочеа рассказала подробности сексуальный контракт с бывшим игроком "Барселоны" Марком Бартрой. По ее словам они должны заниматься сексом при каждой встрече.
Джессика Гойкочеа и Марк Бартра. Фото из открытых источников
Во время испанского ток-шоу La Resistencia Джессика Гойкочеа рассказала неожиданные детали отношений с футболистом Марком Бартрой, с которым начала встречаться с 2021 года.
Ведущий Дэвид Бронкано спросил у Джессики Гойкочеа сколько раз у нее был секс за последние 30 дней. Модель начала подсчитывать и заметила, что она 15 дней отдыхала на Бали, поэтому половина месяца не была рядом со своим парнем.
В разговор вмешался партнер Джессики Марк Бартра, который из зала шоу выкрикнул, что они по соглашению должны заниматься сексом каждый день.
Джессики Гойкочеа подтвердила слова Бартра.
Соглашение между футболистом и моделью напоминает контракт Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, согласно которому они должны были заниматься сексом по крайней мере четыре раза в неделю.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о модели, которая хочет побить свой личный рекорд в 300 сексуальных партнеров в год.
Также "Комментарии" писали о бывшем футболисте, который стал звездой фильмов для взрослых. Британский спортсмен получил травму, которая положила конец его футбольной карьере, однако сделала популярным актером.
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