Известный российский певец с грузинскими корнями Ираклий Пирцхалаву, снискавший популярность, выступая со сценическим псевдонимом Иракли, не смог попасть в Молдову, где собирался дать новогодний концерт. Об этом сообщает издание NewsMaker, передает портал "Комментарии".

Иракли не смог попасть в Молдову. Фото из открытых источников

По словам представителя пограничной полиции Молдовы Раисы Новицкие, за последние сутки 39 лицам было отказано во въезде в страну. Одним из 39 оказался российский певец Иракли.

В молдавской пограничной полиции отметили, что не впустили лиц, поскольку они не отвечали условиям въезда.

По информации издания, российский певец Ираклий Пирцхалаву планировал выступить 24 декабря на новогоднем концерте в городе Бельцы.

Сообщается, что организовал концерт молдавский политик и бизнесмен Илан Шор, известный своими пророссийскими взглядами.

Издание отмечает, что Илан Шор основал партию "Шор", которая была соучредителем и организатором антиправительственных протестов в Молдове. Конституционный суд Молдовы запретил деятельность партии "Шор" после того, как установил, что политсила получала финансирование из РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупанты планируют ускорить процесс интеграции в состав РФ захваченных территорий Украины. Противник стремится к концу года максимально интегрировать временно оккупированные территории юга и востока Украины в единую систему политического и правового поля России. Целью оккупантов является завершение формирования территориальных и федеральных органов так называемой исполнительной власти. Следовательно, российско-оккупационные администрации будут продолжать следовать указаниям из Кремля.

