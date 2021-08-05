Моника Белуччи показала горячие фото 27-летней давности

Знаменитая итальянская актриса Моника Белуччи завоевала звание секс-символа и считается иконой стиля. Смотрите, как выглядела красавица в далеком 1994 году! На новых-старых опубликованных в инстаграм кадрах кинозвезда отражена в черном топе с черными подтяжками, изображая усы из собственных волос.

Моника Белуччи - фото из открытых источник

Сейчас звезде 56 лет. Она до сих пор волшебная, красивая и сексуальная, как и 30 лет назад! Забавный кадр был сделан в 1994 году фотографинею Изабель Шнайдер. "В моем архиве фото, сделанное Изабель Шнайдер, где я играю с усами Дали. Наслаждайтесь летом", — написала Белуччи. Во время этой съемки были сделаны и более пикантные фото. На одном из них красавица позирует с цветком в зубах, а на другом — курит, томно глядя в сторону.









Напомним, 48-летняя актриса Моника Белуччи ушла от супруга 46-летнего Венсана Касселя из-за любовного романа с азербайджанским миллиардером, бывшим владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмайловым. Об этом пишет Haqqin.az. Также к информации о любовной связи прилагались совместные фотографии Исмайлова и Белуччи. По сообщениям зарубежных таблоидов, Моника Белуччи и Венсан Кассель расстались по обоюдному согласию после 17-летних отношений. Белуччи и Кассель познакомились в 90-х годах. В 1999 году пара поженилась, у них есть две дочери: Дева и Леони. В январе сообщалось, что Кассель и Беллуччи покидают Францию и переезжают в Бразилию. В данный момент Беллуччи снимается в Сербии в новом фильме режиссера Эмира Кустурицы.

А кубино-испанская актриса, звезда фильмов "Достать ножи" и "Дочь Бога" Ана де Армас начала встречаться с Полом Букадакисом, который является исполнительным директором Tinder — популярного приложения для знакомств.











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