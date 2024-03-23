Моя жизнь разделилась на "до" и "после": известный певец рассказал, почему отрекся от России

Популярный в Украине исполнитель Tom Soda до полномасштабной войны сотрудничал с российским лейблом, однако после поездки в Попасную он навсегда отказался от всего российского. Как информирует портал "Комментарии", о деталях того, почему по-другому стал смотреть на Россию, он рассказал в интервью "УНИАН".

Исполнитель Tom Soda. Фото: из открытых источников

Певец отметил, что до большой войны действительно многие наши представители шоу-бизнеса сотрудничали с россиянами, и он не был исключением. За это артист ощущает ответственность.

"Еще до 24 февраля 2022-го мы вели коммуникацию с московским лейблом Archer music по сотрудничеству и авторству песен. Он же сотрудничал и с Alekseev, а в РФ с Бузовой, Биланом. Уже после того, как в 2019-м я посетил Попасную в Донецкой области, моя жизнь разделилась на "до" и "после". Когда мы возвращались домой, то чуть не погибли. Тогда я твердо решил, что больше не буду иметь дело с российским шоубизом", — рассказал Артем Карпенко, известный больше по сценическому псевдониму Tom Soda.

Сейчас Tom Soda, по его словам, вообще не следит за российским шоу-бизнесом, потому что считает это циничным.

Также он рассказал, почему в свое время в Украину ездили российские звезды. Он говорит, что причина дешевой и качественной артистории. Следовательно, 90% российского шоу-бизнеса до полномасштабной войны делало контент в Украине. Весь украинский продакшн работал на 90% на российском рынке. Это и написание песен, съемки клипов, фотосессии. Среди таких артистов Анита Цой, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие из тех, кто превратился в отвратительных воспевателей путинского режима.

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