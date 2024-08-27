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"Может кому-то не нравиться": популярный ведущий признался, почему не идет воевать

Популярный украинский ведущий отреагировал на упреки, что он уклонист и избегает призыва в армию.

сегодня, 11:45
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Slava Kot








Украинский ведущий Григорий Решетник заявил, что у него есть все документы, чтобы не идти на фронт. По его словам, он очень много помогает Украине в войне против России.

"Может кому-то не нравиться": популярный ведущий признался, почему не идет воевать

Ведущий Григорий Решетник. Фото из открытых источников

Известный ведущий Григорий Решетник в интервью LIGA Life рассказал, по каким законным причинам, он не идет в армию.

"Я многодетный отец. Закон придуман не Григорием Решетником, написан не под Григория Решетника. Я прошел ТЦК, ВЛК. Получил все документы. Все, как закон пишет. Я очень много помогаю", – сказал Решетник.

По словам Решетника, у него нет бронирования от мобилизации и он честно работает на украинском телевидении. Однако, по словам ведущего, даже эта информация не является аргументом от критики в интернете.

"Я не забронирован по какому-либо принципу телевизионного характера или по какой-то дружеской линии. Я честно зарабатываю деньги, плачу налоги. И это может кому-то не нравиться", – сказал Решетник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярную в Украине группу в полном составе мобилизовали после концерта. Участникам группы дали повестки, а через несколько дней после прохождения ВЛК они сообщили, что вступили в ряды ВСУ.

Также "Комментарии" писали об украинских знаменитостях, которые ушли на фронт. Часть из них встали на защиту Родины сразу после полномасштабного нападения России, а некоторые впоследствии присоединились к рядам ВСУ. Среди популярных имен люди разных направлений творчества, от певцов и актеров до режиссеров и телеведущих. Кроме того, есть также известные лица, погибшие на войне, защищая родную страну от российской военной агрессии.



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