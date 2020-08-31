MTV Video Music Awards 2020: самые эффектные наряды звезд

В ночь на 31 августа, мировые знаменитости собрались в Нью-Йорке на важном событии - церемонии награждения MTV Video Music Awards 2020, чуть ли не первом с начала карантина. В этом году оно проходило по-другому, без зрителей и с соблюдением всех мер безопасности. Но это не помешало звездам выглядеть эффектно на красной дорожке, хоть и виртуальной. Подборкой самых запоминающихся нарядов из церемонии поделилось издание 23-59.

Леди Гага

Леди Гага | esquiresg

Именно эта певица стала рекордсменкой по количеству премий. И учитывая то, что Леди Гага любит удивлять публику, не обошлось без ее экстравагантных нарядов. Сначала артистка появилась на красной дорожке в космическом костюме с прозрачным шлемом, который она использовала вместо маски. Позже она вышла в платье с 3D визуальным эффектом и пышном платье, которое дополнила маской с клыками, а потом предстала в блестящем серебристом наряде, напоминающем костюм героев сериала "Игра Престолов".

Певица в космическом образе

Леди Гага в платье с 3D эффектом

Эпатажное появление Леди Гаги



Майли Сайрус

Еще одна певица, которая любит эпатаж. Майли Сайрус пришла на церемонию в прозрачном черном платье, не скрывавшим ее фигуру. Свой образ она дополнила перчатками и черными босоножками на каблуках.





Белла Хадид

Популярная модель выбрала для красной дорожки прозрачный топ, который едва скрывал ее грудь и черные штаны. Белла подчеркнула свой наряд с помощью серьг-колец, черных стрелок и собранной прически.





Machine Gun Kelly

Певец Колсон Бейкер появился на церемонии в ярком total-pink образе от Berluti. А водолазку без рукавов решился подчеркнуть белым ожерельем. Многие назвали образ весьма романтичным и предположили, что на гардероб певца повлияла его новая девушка - актриса Меган Фокс.





Доджа Кет

Певица блеснула в красном мини-платье от Versace, которое подчеркивало ее бюст. Свой образ она дополнила массивными украшениями, ярким макияжем и маникюром.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на Кайли Дженнер перед Met Galа лопнуло платье.

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