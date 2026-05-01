"Мы не пара": Потап и Настя Каменских сделали громкое заявление о разводе

Украинский рэпер Потап и певица Настя Каменских неожиданно обратились к поклонникам с редким совместным заявлением, в котором сообщили о завершении своих отношений. Артисты напомнили, что их история началась около двадцати лет назад как творческий союз, со временем переросший в романтические отношения. Однако, по их словам, этот этап жизни подошел к концу.

В обращении, обнародованном в Instagram, они отметили: "Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился в нечто большее. Но рано или поздно все подходит к концу.

"Как ни крути, но мы не пара". Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет", — отмечается в сообщении.

Таким образом пара подтвердила разрыв и поблагодарила поклонников за годы поддержки.

Исполнители также призвали отнестись к их решению с пониманием и уважением, подчеркнув, что не планируют давать дополнительные объяснения или комментарии. Отдельно обратили внимание, что заявление было опубликовано на русском языке, что вызвало обсуждение среди публики.

Еще раньше Потап рассказывал в интервью об их отношениях, отмечая, что между ними не было брачного контракта, ведь они строили семью на доверии и простых принципах. Пара официально вышла замуж в 2019 году, хотя их сотрудничество началось значительно раньше — в популярном дуэте, который получил широкую популярность. С течением времени профессиональные отношения переросли в романтические, что и привело к созданию семьи.

Их разрыв стал неожиданностью для многих поклонников, ведь пара долго оставалась одной из самых известных в шоу-бизнесе Украины.

Как уже писали "Комментарии", известный украинский рэпер Потап, покинувший страну в начале полномасштабной войны в Украине, рассказал о своих планах по месту жительства. В интервью Вадиму Бухкалову артист заявил, что чувствует свободу в выборе, где жить, и не ограничивает себя никакими рамками.