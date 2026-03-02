"Нас туди тягне з Настею": Потап вразив несподіваною заявою про повернення в Україну

Відомий український репер Потап, який покинув країну на початку повномасштабної війни в Україні, розповів про свої плани щодо місця проживання. В інтерв’ю Вадиму Бухкалову артист заявив, що наразі відчуває свободу у виборі, де жити, і не обмежує себе жодними рамками.

Фото: з відкритих джерел

Репер зізнався, що завжди проводив значну частину часу за кордоном, проте Київ для нього залишався рідним домом. Зараз Потап разом із дружиною Настя Каменських розглядають Маямі як можливу точку для творчої діяльності, враховуючи, що співачка виконує пісні іспанською мовою.

"Для мене цілком нормальний стан перебувати за кордоном. Я все життя працював за кордоном, заробляв. Але все одно домівкою вважав Київ, і так досі вважаю. Єдине, що я став більше часу проводити за кордоном. Я ще не зупинився на жодній країні. Нас з Настею більше тягне до Маямі, тому що вона співає іспанською. А там точка дотику всіх культур", — заявив Олексій Потапенко.

Він підкреслив, що не виключає повернення на батьківщину після закінчення війни. Україна для артиста залишається домом, де живуть родичі та знаходиться нерухомість.

"Де ми будемо? Я взагалі нічого не виключаю зараз. І те, що я повернуся в Україну після війни, теж. Для мене Україна завжди дім, батьківщина. З Україною завжди буду підтримувати взаємини. Буду завжди допомагати. І буду робити все для України. У нас там нерухомість, батьки, половина сім’ї живе. Де ми будемо — не загадую. Даю собі повну свободу. Можу працювати з будь-якої точки світу. Не знаю, повернуся я чи ні, але точно буду завжди з Україною", — зазначив Потап.

Раніше портал "Коментарі" писав, що український репер Потап, який ще на початку повномасштабного вторгнення залишив країну, нещодавно висловив своє обурення у TikTok через скандал, що виник навколо Тіни Кароль. Подія отримала резонанс після того, як співачка публічно вибачилася перед українцями за пісню "У нас немає світла", яка на тлі серйозних проблем з електропостачанням, водою та опаленням викликала неоднозначну реакцію громадськості.