На Евровидении не захотели ничего слышать о войне: за что Украина получила штраф

Организаторы "Евровидения-2024" оштрафовали украинскую делегацию за футболки с принтом Free Azovstal Defenders в эфире шоу. Как передает портал "Комментарии", эту информацию у себя в Instagram подтвердила исполнительница alyona alyona.

Евровидение 2024. Фото: из открытых источников

Певица рассказала, что изначально в украинской делегации было понимание, что выход в футболках с таким принтом могло вызвать негодование организаторов шоу, но в итоге, все же, было принято решение появиться в футболках Free Azovstal Defenders.

Исполнительница сообщила, что любые надписи и бренды были запрещены, охрана проверяла всю одежду и, если на ней была надпись, просили снять ее или заклеивали черным скотчем.

"Перед входом в зал наша команда надела футболки под свои другие футболки и кофты и смогли пройти с ними в гринрум. Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому, когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показали наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом. Я невероятно рада, что нам удалось напомнить миру о наших военнопленных", – отметила певица.

Отметим, 68-песенный конкурс Евровидение 2024 года завершился 11 мая грандиозным гала-концертом на котором зрители и судьи голосовали за представителей разных стран. Портал "Комментарии" подготовил подборку стран из которых Украина получила больше всего голосов на Евровидении по итогам зрительского голосования.

Результат выступления дуэта alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении 2024 года был оценен в 453 балла, что позволило Украине занять на песенном конкурсе третье место. Украина получила 146 баллов от судей и традиционно больше от зрителей – 307 баллов.

В голосовании на Евровидении 2024 года принимали участие более 100 стран мира, однако баллы зачислялись от 37 стран участников, а также позиции – остальной мир.

12 баллов Украина в зрительском голосовании получила из семи стран: Молдовы, Чехии, Польши, Эстонии, Литвы, Грузии и Мальты. 10 баллов на Евровидении 2024 года Украина получила также от зрителей из семи стран: Латвии, Израиля, Португалии, Дании, Сан-Марино, Италии и Испании. С позиции остальной мир Украина также получила 10 баллов. Остальные, 22 страны мира, дали Украине от 3 до 8 баллов.



