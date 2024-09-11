На похороны кремлевского комика, поддержавшего войну в Украине, пришла команда КВН из Львова (ВИДЕО)

Похороны Александра Маслякова (фото из открытых источников)

Сегодня в России проходят похороны Александра Маслякова, ведущего популярного юмористического шоу КВН, поддерживавшего военное вторжение России в Украину.

Несмотря на пророссийскую позицию, на прощание с ним появилась украинская команда КВН. По данным "Обозревателя", с Масляковым простилась команда, основанная во Львове, под названием "Эскадрон гусар".

Члены этой команды еще в 1995 году переехали в Москву после того, как их заинтересовал Масляков, и они получили возможность выступать в Высшей лиге КВН. Один из представителей команды поблагодарил Маслякову: "За любовь, за то, что терпели нас... Спасибо".

Команда "Эскадрон гусар" была создана братьями Андреем и Дмитрием Криворучко во Львовском высшем военно-политическом училище. После получения чемпионства на украинском уровне юмористы попали на фестиваль в Тюмени в 1991 году, где привлекли внимание Маслякова и были приглашены в Высшую лигу КВН.

Напомним, что "Комментарий" писали о том, какая болезнь унесла жизни у комика, поддерживавшего войну в Украине. Бессменный ведущий российской программы "КВН" Александр Масляков, известный своей про-путинской позицией, умер в возрасте 82 лет. Информацию о его смерти обнародовали в официальном Telegram-канале КВН.

Масляков ушел из жизни в воскресенье, 8 сентября. Он вел программу "КВН" с 1964 года и покинул свой пост только в апреле этого года. Как сообщалось ранее, он страдал тяжелой болезнью — неоперабельной опухолью в легких, которая была обнаружена в 2022 году после перенесенного наковсе.

Александр Масляков старший на протяжении многих лет публично поддерживал президента России Владимира Путина и являлся его доверенным лицом на выборах.



