На съемках сериала Netflix произошло масштабное ДТП: два актера погибли, шестеро – госпитализированы

Сам автофургон, где путешествовали американские актеры, съехал с автомагистрали и начал переворачиваться. Это дорожное происшествие имело место недалеко от городка Мулеге, в штате Южная Нижняя Калифорния. В то время представители съемочной группы ехали в аэродром.

Во время съемок сериала от Netflix "Избранный" произошло ДТП (фото из открытых источников)

Во время автоаварии, произошедшей в прошлый четверг, погибли два актера: Раймундо Гардуньо Крус и Хуан Франсиско Гонсалес Агилар (Пако Муфоте), сообщают представители издания Associated Press.

При этом с повреждениями разной степени тяжести были доставлены в больницу шестеро пассажиров, которые тоже ехали в автофургоне: два актера и четыре члена групы, занимавшейся съемками. Врачи сейчас говорят, что их состояние теперь стабильно.

Представители компании Netflix остановили съемки сериала, при этом американская полиция занимается расследование автоаварии.

Важно, что снимать сериал "Избранный" начали еще в 2019 году. В сюжете события разворачиваются вокруг 12-летнего подростка, который стал понимать, что он – Иисус Христос, вернувшийся на землю и наделенный библейскими силами, чтобы совершить спасение людей.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинско-британский фильм попал в ТОП-10 по количеству просмотров на Netflix, HBO Мax и Amazon. В триллере, снятом несколько лет назад и вышедшем на экраны в 2020 году, есть немало украинских локаций. В фильме играли роли актеры из Украины и еще 11 стран. В сюжете шпионского триллера сотрудничество оперативника и украинской журналистки. Вместе они пытаются распутать интриги международных спецслужб.

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