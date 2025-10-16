Шоу Victoria's Secret 2025 превратилось в праздник женственности, уверенности и свободы самовыражения. И если раньше оно в большинстве своем ассоциировалось с недостижимым идеалом, то теперь стало о реальных женщинах и настоящей магии быть собой.

На Шоу Victoria's Secret 2025 года дефилировала беременная модель (ФОТО)

Беременная модель Жасмин Тукс открыла показ в этом году. Она уже в восьмой раз шагает по подиуму шоу. Она предстала перед зрителями в телесном шелковом белье, поверх которого было одето мини-платье из позолоченной сетки и кристаллов. Позади модели поднимались переплетенные жемчужные крылья, скорее напоминавшие паутинку и капли росы. Однако не только образ привлек фанатов — 34-летняя Жасмин Тукс вышла на подиум беременной, подчеркивая образ своим животиком.

Отметим, Тукс уже воспитывает с мужем — исполнительным директором Snapchat, сыном вице-президента Эквадора Хуаном Дэвидом Борреро — дочь Миу Викторию, родившуюся 23 февраля 2023 года.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что Форвард баскетбольной команды Chicago Sky Энджел Риз стала первой профессиональной спортсменкой, прошедшей на показе мод Victoria's Secret в среду, присоединившись к громкой линейке бренда "Wings Reveal" в Нью-Йорке, передает Associated Press.

"Я так счастлива сидеть в этой комнате с таким количеством удивительных моделей и женщин. Команда, которая все это организовала, была невероятной. Я так взволнована", – сказала Риз во время интервью перед началом показа.