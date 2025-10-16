Шоу Victoria’s Secret 2025 перетворилося на свято жіночності, впевненості та свободи самовираження. І якщо раніше воно здебільшого асоціювалося з недосяжним ідеалом, то тепер стало про реальних жінок і справжню магію бути собою.

На Шоу Victoria’s Secret 2025 дефілювала вагітна модель (ФОТО)

Вагітна модель Жасмін Тукс відкрила показ цього року. Вона вже увосьме крокує подіумом шоу. Вона постала перед глядачами у тілесній шовковій білизні, поверх якої була вдягнена мінісукня з позолоченої сітки та кристалів. Позаду моделі здіймалися переплетені перлинні крила, що радше нагадували павутинку й краплі роси. Однак не лише образ привернув увагу фанатів — 34-річна Жасмін Тукс вийшла на подіум вагітною, підкреслюючи образ своїм животиком.

Зазначимо, Тукс уже виховує з чоловіком — виконавчим директором Snapchat, сином віцепрезидента Еквадору Хуаном Девідом Борреро — доньку Міу Вікторію, яка народилася 23 лютого 2023 року.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Форвард баскетбольної команди Chicago Sky Енджел Різ стала першою професійною спортсменкою, яка пройшлася на показі мод Victoria's Secret у середу, приєднавшись до гучної лінійки бренду "Wings Reveal" у Нью-Йорку, передає Associated Press.

"Я така щаслива сидіти в цій кімнаті з такою кількістю дивовижних моделей та жінок. Команда, яка все це організувала, була неймовірною. Я так схвильована", – сказала Різ під час інтерв'ю перед початком показу.