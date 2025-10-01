logo

Народная артистка Украины шокировала оправданием Лободы за исполнение песен на русском языке
Народная артистка Украины шокировала оправданием Лободы за исполнение песен на русском языке

Билоножко отметила, что не согласна с выбором некоторых коллег исполнять песни на русском языке во время полномасштабного конфликта, но понимает мотивацию их решения.

Клименко Елена

Известная украинская певица и вдова народного артиста Виталия Билоножко Светлана Билоножко поделилась мнениями о Светлане Лободе.

Народная артистка Украины шокировала оправданием Лободы за исполнение песен на русском языке

Фото: из открытых источников

Оказалось, что Лобода является крестной внучкой Билоножко, так что между женщинами сохраняются теплые отношения, несмотря на критику Лободы из-за исполнения некоторых песен на русском языке.

"Мы очень любим Светлану Лободу. Она крещена моей внучки и вместе с моей невесткой училась в одном классе. Она — невероятный и уникальный человек, с доброй душой. Не знаю, кто еще такой может быть, как Светлана. Когда поет на родном языке, говорит, что это очень хорошо воспринимается, за это просят и платят гонорар. Но это не правило. А сколько она помогала — а люди все равно что-то говорят.

В то же время Белоножко выразила свое неприятие к тому, что некоторые коллеги поют по-русски во время полномасштабной войны, но объяснила мотивацию такого выбора:

"Они выезжают за границу, где вообще не знают нашего языка. А русский знают всюду. Если приезжаешь и тебе заказывают — вот они и выполняют. Я не оправдываю, просто объясняю. Общалась и спрашивала: "Зачем ты так?".

Как же писали "Комментарии", редактор "Радио Свобода" и журналист-международник Ростислав Хотин в эфире телеканала Эспрессо выразил жесткую критику в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его позиции во время полномасштабного вторжения России в Украину. Хотин напомнил, что еще в 2014 году, в начале боевых действий на Донбассе, Орбан фактически воспользовался ослаблением Украины, призывая к предоставлению автономии венгерскому нацменьшинству в Закарпатье. 



