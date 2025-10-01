Народная артистка Украины шокировала оправданием Лободы за исполнение песен на русском языке

Известная украинская певица и вдова народного артиста Виталия Билоножко Светлана Билоножко поделилась мнениями о Светлане Лободе.

Оказалось, что Лобода является крестной внучкой Билоножко, так что между женщинами сохраняются теплые отношения, несмотря на критику Лободы из-за исполнения некоторых песен на русском языке.

"Мы очень любим Светлану Лободу. Она крещена моей внучки и вместе с моей невесткой училась в одном классе. Она — невероятный и уникальный человек, с доброй душой. Не знаю, кто еще такой может быть, как Светлана. Когда поет на родном языке, говорит, что это очень хорошо воспринимается, за это просят и платят гонорар. Но это не правило. А сколько она помогала — а люди все равно что-то говорят.

В то же время Белоножко выразила свое неприятие к тому, что некоторые коллеги поют по-русски во время полномасштабной войны, но объяснила мотивацию такого выбора:

"Они выезжают за границу, где вообще не знают нашего языка. А русский знают всюду. Если приезжаешь и тебе заказывают — вот они и выполняют. Я не оправдываю, просто объясняю. Общалась и спрашивала: "Зачем ты так?".

