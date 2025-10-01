logo_ukra

Народна артистка України шокувала виправданням Лободи за виконання пісень російською мовою
commentss НОВИНИ Всі новини

Народна артистка України шокувала виправданням Лободи за виконання пісень російською мовою

Білоножко зазначила, що не згодна з вибором деяких колег виконувати пісні російською під час повномасштабного конфлікту, але розуміє мотивацію їхнього рішення.

1 жовтня 2025, 09:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Відома українська співачка та вдова народного артиста Віталія Білоножка Світлана Білоножко поділилася думками про Світлану Лободу.

Народна артистка України шокувала виправданням Лободи за виконання пісень російською мовою

Фото: з відкритих джерел

Виявилося, що Лобода є хрещеною онучки Білоножко, тож між жінками зберігаються теплі стосунки, незважаючи на критику Лободи через виконання деяких пісень російською мовою.

"Ми дуже любимо Світлану Лободу. Вона хрещена моєї онучки і разом із моєю невісткою навчалася в одному класі. Вона — неймовірна та унікальна людина, з доброю душею. Не знаю, хто ще такий може бути, як Світлана. Коли співає рідною мовою, каже, що це дуже добре сприймається. У неї більшість репертуару саме українською. Російська іноді пролітає, бо за це просять і платять гонорар. Але це не є правило. А скільки вона допомагала — а люди все одно щось говорять… Хоча я на це не зважаю. Мої діти кажуть, що це спеціальні ботоферми пишуть якісь підступні речі. Нехай краще займатимуться собою", — розповіла Світлана в інтерв’ю "Суспільному Культура". 

Водночас Білоножко висловила своє неприйняття до того, що деякі колеги співають російською під час повномасштабної війни, але пояснила мотивацію такого вибору:

"Вони виїжджають за кордон, де взагалі не знають нашої мови. А російську знають усюди. Якщо приїжджаєш і тобі замовляють — ось вони й виконують. Я не виправдовую, просто пояснюю. Спілкувалася і питала: "Навіщо ти так?"".

Як же писали "Коментарі", редактор "Радіо Свобода" та журналіст-міжнародник Ростислав Хотин в ефірі телеканалу Еспресо висловив жорстку критику на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через його позицію під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хотин нагадав, що ще у 2014 році, на початку бойових дій на Донбасі, Орбан фактично скористався ослабленням України, закликаючи до надання автономії угорській нацменшині в Закарпатті.



