Народна артистка України шокувала виправданням Лободи за виконання пісень російською мовою

Відома українська співачка та вдова народного артиста Віталія Білоножка Світлана Білоножко поділилася думками про Світлану Лободу.

Фото: з відкритих джерел

Виявилося, що Лобода є хрещеною онучки Білоножко, тож між жінками зберігаються теплі стосунки, незважаючи на критику Лободи через виконання деяких пісень російською мовою.

"Ми дуже любимо Світлану Лободу. Вона хрещена моєї онучки і разом із моєю невісткою навчалася в одному класі. Вона — неймовірна та унікальна людина, з доброю душею. Не знаю, хто ще такий може бути, як Світлана. Коли співає рідною мовою, каже, що це дуже добре сприймається. У неї більшість репертуару саме українською. Російська іноді пролітає, бо за це просять і платять гонорар. Але це не є правило. А скільки вона допомагала — а люди все одно щось говорять… Хоча я на це не зважаю. Мої діти кажуть, що це спеціальні ботоферми пишуть якісь підступні речі. Нехай краще займатимуться собою", — розповіла Світлана в інтерв’ю "Суспільному Культура".

Водночас Білоножко висловила своє неприйняття до того, що деякі колеги співають російською під час повномасштабної війни, але пояснила мотивацію такого вибору:

"Вони виїжджають за кордон, де взагалі не знають нашої мови. А російську знають усюди. Якщо приїжджаєш і тобі замовляють — ось вони й виконують. Я не виправдовую, просто пояснюю. Спілкувалася і питала: "Навіщо ти так?"".

