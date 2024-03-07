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Народный артист Украины готов отправиться воевать за оккупантов

Александр Малинин заявил о готовности защищать Россию с оружием в руках

сегодня, 17:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", популярный российский певец Александр Малинин заявил, что готов взять в руки оружие и вместе с другими оккупантами устраивать геноцид украинского народа. В своих соцсетях Малинин сказал, что является гражданином преступной Российской Федерации, поэтому поддерживает ее сторону в войне.

Народный артист Украины готов отправиться воевать за оккупантов

Александр Малинин. Фото из открытых источников

"Последнее время в сети появилось очень много ложной, дискридитирующей меня информации. Я русский. Гражданин Российской Федерации и народный артист России", — написал певец.

Также артист поспешил опровергнуть слухи о том, что живет за границей. По его словам, он не предавал свою родину и гастролирует, в том числе, по городам РФ.

Кроме того, Александр Малинин заявил, что служил в армии, поэтому, если понадобится, он поедет на фронт к оккупантам.

"Что касается СВО (Ред. – война РФ против Украины), то в армии служил, присягу принимал и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти родину защищать, я готов", — подытожил Малинин. 

Стоит уточнить, у Малинина есть звание народного артиста Украины, которое ему присвоил Леонид Кучма в 2004 году. Известно, что незаконную аннексию Крыма Малинин не поддерживал, однако сейчас изменил нарративы.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который еще в начале полномасштабного российского вторжения уехал из страны-агрессора в Израиль и осудил преступный режим Кремля, опубликовал новый пост в Instagram, посвященный Одессе. Этот пост выделяется среди тех, которые Галкин ранее выкладывал в поддержку Украины, ведь он на украинском языке. Таким образом артист еще раз выразил поддержку украинскому народу, который вынужден противостоять российской оккупации.




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