Народный артист Украины готов отправиться воевать за оккупантов

Как передает портал "Комментарии", популярный российский певец Александр Малинин заявил, что готов взять в руки оружие и вместе с другими оккупантами устраивать геноцид украинского народа. В своих соцсетях Малинин сказал, что является гражданином преступной Российской Федерации, поэтому поддерживает ее сторону в войне.

Александр Малинин. Фото из открытых источников

"Последнее время в сети появилось очень много ложной, дискридитирующей меня информации. Я русский. Гражданин Российской Федерации и народный артист России", — написал певец.

Также артист поспешил опровергнуть слухи о том, что живет за границей. По его словам, он не предавал свою родину и гастролирует, в том числе, по городам РФ.

Кроме того, Александр Малинин заявил, что служил в армии, поэтому, если понадобится, он поедет на фронт к оккупантам.

"Что касается СВО (Ред. – война РФ против Украины), то в армии служил, присягу принимал и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти родину защищать, я готов", — подытожил Малинин.

Стоит уточнить, у Малинина есть звание народного артиста Украины, которое ему присвоил Леонид Кучма в 2004 году. Известно, что незаконную аннексию Крыма Малинин не поддерживал, однако сейчас изменил нарративы.

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