Народный артист Украины готов отправиться воевать за оккупантов

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", популярный российский певец Александр Малинин заявил, что готов взять в руки оружие и вместе с другими оккупантами устраивать геноцид украинского народа. В своих соцсетях Малинин сказал, что является гражданином преступной Российской Федерации, поэтому поддерживает ее сторону в войне.
Александр Малинин. Фото из открытых источников
Также артист поспешил опровергнуть слухи о том, что живет за границей. По его словам, он не предавал свою родину и гастролирует, в том числе, по городам РФ.
Кроме того, Александр Малинин заявил, что служил в армии, поэтому, если понадобится, он поедет на фронт к оккупантам.
Стоит уточнить, у Малинина есть звание народного артиста Украины, которое ему присвоил Леонид Кучма в 2004 году. Известно, что незаконную аннексию Крыма Малинин не поддерживал, однако сейчас изменил нарративы.
Читайте также на портале "Комментарии" — российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который еще в начале полномасштабного российского вторжения уехал из страны-агрессора в Израиль и осудил преступный режим Кремля, опубликовал новый пост в Instagram, посвященный Одессе. Этот пост выделяется среди тех, которые Галкин ранее выкладывал в поддержку Украины, ведь он на украинском языке. Таким образом артист еще раз выразил поддержку украинскому народу, который вынужден противостоять российской оккупации.
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