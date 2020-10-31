Настя Каменских показала сексуальный наряд на Хэллоуин (ФОТО)

Известная украинская певица Настя Каменских с мужем Потапом порадовали пользователей Инстаграма тематическим фото.

Каменских выбрала мистический образ в стиле Санта Муэрте (современный религиозный культ, распространённый в Мексике и США), а Потап перевоплотился в Дракулу.

На снимках певица позирует в полупрозрачном корсете с кружевом и шелковом халате. Свой откровенный наряд звезда дополнила обручем с вуалью и оригинальным макияжем.

"Мы очень хотим увидеть и ваши хэллоунские образы! Отмечайте нас в ваших постах или сторис. А я буду рандомно лайкать и репостить вас себе", — подписала пост Каменских.

Как ранее сообщали "Комментарии", Настя Каменских призналась, что ей помогает всегда выглядеть красиво.

Знаменитость рассказала, что старается засыпать до 22.00 вечера, потому как именно в это время вырабатывается гормон сна. А он является ключевым, потому что помогает утром чувствовать себя бодро и выглядеть хорошо.

Также Каменских выпивает дневную норму воды до 16.00, чтобы утром лицо не выглядело отекшим. А перед сном она может выпить максимум несколько глотков.

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