Наталья Могилевская попала в ДТП в центре Киева: что с певицей
Наталья Могилевская попала в ДТП в центре Киева: что с певицей

ДТП с участием Натальи Могилевской в Киеве: артистка не пострадала и ждет такси

2 февраля 2026, 22:56
Сегодня вечером украинская певица Наталья Могилевская стала участницей ДТП в Киеве. Об инциденте артистка сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав кадры с места происшествия.

Детали аварии

По словам певицы, столкновение произошло при участии двух легковых автомобилей и фуры. На обнародованных видео видны последствия удара, а также работа правоохранителей. Пока информация о других пострадавших отсутствует, однако сама Наталья чувствует себя хорошо: "Я не пострадала, со мной все в порядке".

Предостережение для водителей

Артистка обратила внимание на сложные погодные условия и состояние дорог в столице. "Предупредила, что очень скользко", — отметила Могилевская, призвав водителей быть максимально осторожными во время движения по вечернему городу.

На месте происшествия продолжает работать полиция для выяснения всех обстоятельств ДТП. Певица сообщила поклонникам, что уже ожидает такси, чтобы безопасно добраться домой.

В комментариях подписчики связывают эту аварию с годовщиной гибели друга и коллеги Натальи Могилевской Андрея Кузьменко "Скрябина", попавшего в смертельное ДТП 11 лет назад. Поклонники певицы говорят, что именно Кузьма уберег Наталью от негативных последствий аварии.

Наталья Могилевская попала в ДТП в центре Киева: что с певицей - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве из-за гололедицы и нечищеных дорог и тротуаров страдают не только простые жители, но и сами депутаты. Так, 20 января из-за зимней погоды и некачественной работы коммунальных служб пострадал депутат Киевсовета Евгений Кузьменко. Об этом он написал в своем Фейсбуке и отметил, что получил травму позвоночника.



