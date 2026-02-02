Сьогодні ввечері українська співачка Наталія Могилевська стала учасницею дорожньо-транспортної пригоди у Києві. Про інцидент артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши кадри з місця події.

Наталія Могилевська потрапила у ДТП в центрі Києва: що зі співачкою

Деталі аварії

За словами співачки, зіткнення сталося за участю двох легкових автомобілів та фури. На оприлюднених відео видно наслідки удару, а також роботу правоохоронців. Наразі інформація про інших постраждалих відсутня, проте сама Наталія почувається добре: "Я не постраждала, зі мною все гаразд".

Застереження для водіїв

Артистка звернула увагу на складні погодні умови та стан доріг у столиці. "Попередила, що дуже слизько", — зазначила Могилевська, закликавши водіїв бути максимально обережними під час руху вечірнім містом.

Наразі на місці події продовжує працювати поліція для з'ясування всіх обставин ДТП. Співачка повідомила шанувальникам, що вже очікує на таксі, щоб безпечно дістатися додому.

У коментарях підписники пов’язують цю аварію з роковинами загибелі друга та колеги Наталі Могилевської Андрія Кузьменка "Скрябіна", який потрапив у смертельну ДТП 11 років тому. Шанувальники співачки кажуть, що саме "Кузьма" уберіг Наталю від негативних наслідків аварії.

