Наташа Королева рассказала, что ждет любовниц мужа

47-летняя певица Наташа Королева обещает устроить ад бывшим любовницам своего мужа, 51-летнего стриптизера Сергея Глушко (более известен как Тарзан). Об этом она заявила в передаче "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

Наташа Королева (фото из открытых источников)

Наташа рассказала, что уже практически пришла в себя после случившегося и стала уделять больше влияния своему наследнику, сыну Архипу. Королева опровергла распространяемые СМИ сведения о том, что парень, якобы, уже в ближайшее время собирается жениться.

"Когда у него свадьба будет, то мы официально объявим. Он парень красивый. Его журналисты постоянно женят. Еще не одну фейковую свадьбу отметим. Сегодня много разговоров, что мой сын пойдет по стопам своего отца. Архипу будет трудновато стриптизом заниматься. Но не надо ни во что вмешиваться. Надо все попробовать в этой жизни", — добавила артистка.

Не так давно культурист признался, что изменял исполнительнице суперхита "Дельфин и русалка" с другими девушками, одна из которых утащила из дома Королевой деньги. По информации СМИ, накануне экс-подруга Тарзана была задержана за кражу. Однако Королева говорит, что вскоре дам ждут еще более серьезные проблемы.

Напомним, в феврале стало известно, что сын Наташи Королевой и Тарзана Архип сделал предложение своей девушке Мелиссе Фокс. Все это время звездные родители никак не комментировали новость о женитьбе единственного сына на стриптизерше, но теперь они нарушили молчание. Тарзан поддерживает жену и считает, что Архипу не стоит торопиться. По мнению отца, сын еще слишком молод и ему нужно набраться жизненного опыта. Также он думает, что у наследника будет еще не одна девушка. Напомним, в сентябре этого года Тарзан — муж популярной артистки Наташи Королевой публично заявил, что изменил своей супруге с другой женщиной, подчеркнув, что его "развели". После скандала, Наташа Королева в беседе с психологом Аллой Занимонец попыталась объяснить такое поведение своего мужа.

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