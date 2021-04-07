Наташа Королева прокомментировала свадьбу 19-летнего сына со стриптизершей

В феврале стало известно, что сын Наташи Королевой и Тарзана Архип сделал предложение своей девушке Мелиссе Фокс. Все это время звездные родители никак не комментировали новость о женитьбе единственного сына на стриптизерше, но теперь они нарушили молчание, сообщают "Дни.ру".

Наташа Королева (фото из открытых источников)

"Архип – привлекательный молодой человек, а потому в его жизни будет еще не одна "фейковая" церемония. "Будем отмечать!" – прокомментировала Наташа Королева.

Тарзан поддерживает жену и считает, что Архипу не стоит торопиться. По мнению отца, сын еще слишком молод и ему нужно набраться жизненного опыта. Также он думает, что у наследника будет еще не одна девушка.

Напомним, в сентябре этого года Тарзан — муж популярной артистки Наташи Королевой публично заявил, что изменил своей супруге с другой женщиной, подчеркнув, что его "развели". После скандала, Наташа Королева в беседе с психологом Аллой Занимонец попыталась объяснить такое поведение своего мужа.

Артистка не стала конкретно рассказывать о своей семейной ситуации, лишь подчеркнула, что сейчас переживает кризис среднего возраста. Она объяснила, что в этот период чаще всего в семьях происходят "неблагополучные" ситуации, например, мужья уходят к молодым любовницам. А все потому что, этот кризис женщина переживает тяжелее, ей приходится пересматривать свою жизнь и ценности, а партнер может не разделять с ней этот период, поэтому происходят недопонимания. Королева рассказала, что мужчинам в этом плане проще, он "на левачек сходил и как бы поправил ситуации", а женщина так не может, потому что у нее дети и она должна поддерживать домашний очаг. Артистка считает, что в период этого кризиса очень важно собраться и изменить как-то свою жизнь, в частности выбросить все старые вещи из гардероба и купить себе что-то новое. Королева отметила, что каждая семья может столкнуться с кризисом, но не каждая может вынести из него урок, "преобразиться" и идти дальше.

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