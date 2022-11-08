Названо имя самого сексуального мужчины 2022 года (ФОТО)

По мнению редакции глянцевого издания самым сексуальным мужчиной этого года стал известный американский актер Крис Эванс.

Крис Эванс/ Фото: People

Именно он украсил обложку нового ноябрьского выпуска журнала.



Крису Эвансу на данный момент исполнился 41 год и мировую известность ему принесла роль мужественного Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel.







Актер также активно снимается в сериалах и других кинопроектах, а также принимает участие в бродвейских постановках.

Эванс активно занимается спортом и любит животных. На данный момент он не женат. Не смотря на это актер часто заявляет журналистам о том, что он уже давно готов стать мужем и любящим отцом, но подобные заявления никогда не "обрастают" подробностями, а свою личную жизнь он комментирует неохотно.

Крис Эванс уже успел прокомментировать свой статус самого сексуального мужчины 2022 года. Актер заявил: "Моя мама будет просто счастлива. Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно может похвастаться". Также Эванс рассказал о том, что над ним и так часто подшучивают друзья из-за его статуса секс-символа, а теперь у них появится еще больше поводов для шуток.

Напомним, что самым сексуальным мужчиной по версии журнала People в 2021 году стал 52-летний американский актер Пол Радд, который также известен по участию в киновселенной Marvel — он играет в супергеройских фильмах роль человека-муравья.

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