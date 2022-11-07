

















Названо имя ведущего церемонии "Оскар-2023"

Так, 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук " Оскар " за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта 2023 года.

Ведущим церемонии станет известный голливудский комик Джимми Киммел, который ранее уже провел две церемонии. В 2017 и 2018 года Джимми Киммел правил бал на "Оскаре".

Интересно, что именно в 2017 году на церемонии разразился один из самых громких скандалов истории "Оскара". Так, во время объявления победителя в категории "Лучший фильм" были перепутаны конверты и вышедшие на сцену Уоррен Битти и Фэй Данауэй объявили лауреата — "Ла-Ла Ленд". Создатели картины успели получить заветную статуэтку и произнести слова благодарности, однако позже стало известно, что объявили не того победителя, а главную награду получила драма "Лунный свет". Ведущим этой церемонии был как раз Джимми Киммел, который заявил, что часть вины за произошедшее лежит и на нем.

В 2018 году Киммел был "помилован" и организаторы объявили, что комик вновь станет ведущим церемонии. Об этом сообщается в Twitter Американской академии кинематографических искусств и наук.





Стоит отметить, что некоторые СМИ сообщали о том, что стать ведущим 95-й церемонии предлагали американскому актеру и комику Крису Року, однако он отказался из-за скандальной ситуации на 94-й церемонии вручения "Оскара".

Напомним, на мероприятии актер Уилл Смит дал пощечину Крису Року из-за шутки о его жене Джаде Пинкетт-Смит. Рок пошутил о короткой стрижке супруги актера, которая около года назад побрила голову после многолетней борьбы со сложной болезнью. После сказанного Смит поднялся на сцену и ударил Рока.

В последствии Смит неоднократно извинялся за свое поведение, однако ему запретили посещать церемонию вручения "Оскар" в течение десяти лет.

Ранее, "Комеентарии" писали о том, что

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