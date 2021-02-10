«Не может дышать и ходить»: Григория Чапкиса снова госпитализировали

Минувшей ночью известный хореограф, который жаловался на плохое самочувствие после выписки из больницы, снова оказался в реанимации. Как пишет издание "ГОРДОН", танцовщика госпитализировали в ночь на 9 февраля.

Григорий Чапкис - фото из открытых источников

Как сообщил Григорий Чапкис, он почувствовал себя плохо и скорая привезла его в Киевскую городскую клиническую больницу.

"У меня сковало спину и ноги. Тяжело ходить и тяжело дышать. Тут очень хороший персонал", – сказал хореограф.

На данный момент Чапкис находится в реанимации, официальная причина ухудшения его состояния пока не названа, однако сам хореограф предполагает, что могли дать знать о себе последствия недавно перенесенной пневмонии

Также известно, что речь не идет о коронавирусе – Чапкис получил отрицательный результат теста.

Напомним, сын популярного украинского хореографа Григория Чапкиса Грег поделился, как себя сейчас чувствует его отец. Известно, что 10 дней назад он попал в больницу с двусторонней пневмонией. Украинского хореографа Григория Чапкиса госпитализировали из-за плохого самочувствия.

По словам Чапкиса-младшего, его отец идет на поправку и состояние его здоровья понемногу улучшается. Он добавил, что несколько дней тому назад его уже выписали из больницы, поэтому он продолжает лечение дома. Этой информацией Грег поделился на своей странице в социальных сетях. Он опубликовал в Instagram ролик, в котором он рассказывает Катерине Осадчей о своем сюрпризе в финале "Танців з зірками". Речь идет о встрече Григория с сыном, который прилетел в Украину, сделав отцу приятный и трогательный сюрприз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!