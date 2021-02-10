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Главная Новости Звезды шоубизнес «Не может дышать и ходить»: Григория Чапкиса снова госпитализировали
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«Не может дышать и ходить»: Григория Чапкиса снова госпитализировали

Григорий Николаевич Чапкис за время болезни сильно похудел

сегодня, 21:59
Автор:

Ольга Чародий

Минувшей ночью известный хореограф, который жаловался на плохое самочувствие после выписки из больницы, снова оказался в реанимации. Как пишет издание "ГОРДОН", танцовщика госпитализировали в ночь на 9 февраля.

«Не может дышать и ходить»: Григория Чапкиса снова госпитализировали

Григорий Чапкис - фото из открытых источников

Как сообщил Григорий Чапкис,  он почувствовал себя плохо и скорая привезла его в  Киевскую городскую клиническую больницу. 

"У меня сковало спину и ноги. Тяжело ходить и тяжело дышать. Тут очень хороший персонал", – сказал хореограф.

На данный момент Чапкис находится в реанимации,  официальная причина ухудшения его состояния пока не названа, однако сам хореограф предполагает, что могли дать знать о себе последствия недавно перенесенной пневмонии

Также известно, что речь не идет о коронавирусе – Чапкис получил отрицательный результат теста.

Напомним, сын популярного украинского хореографа Григория Чапкиса Грег поделился, как себя сейчас чувствует его отец. Известно, что 10 дней назад он попал в больницу с двусторонней пневмонией. Украинского хореографа Григория Чапкиса госпитализировали из-за плохого самочувствия.

По словам Чапкиса-младшего, его отец идет на поправку и состояние его здоровья понемногу улучшается. Он добавил, что несколько дней тому назад его уже выписали из больницы, поэтому он продолжает лечение дома. Этой информацией Грег поделился на своей странице в социальных сетях.  Он опубликовал в Instagram ролик, в котором он рассказывает Катерине Осадчей о своем сюрпризе в финале "Танців з зірками". Речь идет о встрече Григория с сыном, который прилетел в Украину, сделав отцу приятный и трогательный сюрприз. 




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Источник: https://gordonua.com/ukr/news/society/chapkis-znovu-mene-zabrali-v-likarnju-vazhko-hoditi-i-vazhko-dihati-1539179.html
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