«Не может дышать и ходить»: Григория Чапкиса снова госпитализировали

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Ольга Чародий
Минувшей ночью известный хореограф, который жаловался на
плохое самочувствие после выписки из больницы, снова оказался в реанимации.
Как пишет издание
"ГОРДОН", танцовщика госпитализировали в ночь на 9 февраля.
Григорий Чапкис - фото из открытых источников
Как сообщил Григорий Чапкис,
он почувствовал себя плохо и скорая привезла его в Киевскую городскую клиническую больницу.
На данный момент Чапкис находится в реанимации, официальная причина ухудшения его состояния
пока не названа, однако сам хореограф предполагает, что могли дать знать о себе
последствия недавно перенесенной пневмонии
Также известно, что речь не идет о коронавирусе – Чапкис получил отрицательный результат теста.
Напомним, сын популярного украинского хореографа Григория Чапкиса Грег поделился, как себя сейчас чувствует его отец. Известно, что 10 дней назад он попал в больницу с двусторонней пневмонией. Украинского хореографа Григория Чапкиса госпитализировали из-за плохого самочувствия.
По словам Чапкиса-младшего, его отец идет на поправку и состояние его здоровья понемногу улучшается. Он добавил, что несколько дней тому назад его уже выписали из больницы, поэтому он продолжает лечение дома. Этой информацией Грег поделился на своей странице в социальных сетях. Он опубликовал в Instagram ролик, в котором он рассказывает Катерине Осадчей о своем сюрпризе в финале "Танців з зірками". Речь идет о встрече Григория с сыном, который прилетел в Украину, сделав отцу приятный и трогательный сюрприз.
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