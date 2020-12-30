Как чувствует себя Григорий Чапкис: сын рассказал о его состоянии

Язык
Coinspot 30.12.2020
BTC/USD
28134.19
ETH/USD
734.34
LTC/USD
126.06
НБУ 30.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.85
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Сын популярного украинского хореографа Григория Чапкиса Грег поделился, как себя сейчас чувствует его отец. Известно, что 10 дней назад он попал в больницу с двусторонней пневмонией.
Григорий Чапкис. Фото: karavan.ua
По словам Чапкиса-младшего, его отец идет на поправку и состояние его здоровья понемногу улучшается. Он добавил, что несколько дней тому назад его уже выписали из больницы, поэтому он продолжает лечение дома. Этой информацией Грег поделился на своей странице в социальных сетях.
Он опубликовал в Instagram ролик, в котором он рассказывает Катерине Осадчей о своем сюрпризе в финале "Танців з зірками". Речь идет о встрече Григория с сыном, который прилетел в Украину, сделав отцу приятный и трогательный сюрприз.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости