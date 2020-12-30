Как чувствует себя Григорий Чапкис: сын рассказал о его состоянии

Сын популярного украинского хореографа Григория Чапкиса Грег поделился, как себя сейчас чувствует его отец. Известно, что 10 дней назад он попал в больницу с двусторонней пневмонией.

Григорий Чапкис. Фото: karavan.ua

По словам Чапкиса-младшего, его отец идет на поправку и состояние его здоровья понемногу улучшается. Он добавил, что несколько дней тому назад его уже выписали из больницы, поэтому он продолжает лечение дома. Этой информацией Грег поделился на своей странице в социальных сетях.

Он опубликовал в Instagram ролик, в котором он рассказывает Катерине Осадчей о своем сюрпризе в финале "Танців з зірками". Речь идет о встрече Григория с сыном, который прилетел в Украину, сделав отцу приятный и трогательный сюрприз.

"Если вы, друзья, не знали, я удивил своего отца на шоу "Танці з зірками" и получил возможность судить рядом с ним во время финала. Недавно он заболел и был госпитализирован с пневмонией. Вчера я узнал, что он вернулся домой и чувствует себя намного лучше. Я чувствую такое облегчение и счастье, что он дома. Спасибо всем за поддержку, ваши молитвы так много значат для меня и моей семьи", — написал Грег.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Григорий Чапкис впервые показал фото из больницы. Украинского хореографа Григория Чапкиса госпитализировали из-за плохого самочувствия. Вскоре выяснилось, что у него двухстороннее воспаление. Он находится в больнице еще с прошлой недели, и вот наконец-то у него появилась возможность выйти на связь со своими поклонниками.

Так, легендарный танцор поделился фотографией, которую сделал лежа на больничной койке. Он опубликовал снимок на своей странице в социальных сетях.

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