В Баку произошло жестокое убийство пожилых супругов. По сообщению российского СМИ "Кинократия", 85-летнего Иосифа Ткача, бывшего актера Азербайджанского государственного академического русского драматического театра и его 80-летнюю жену Людмилу Ткач убили неизвестные.

Иосиф Ткач (фото из открытых источников)

Трагедия произошла 22 октября. Супруги были убиты с особой жестокостью — на телах погибших обнаружены многочисленные колото-резаные раны и следы ударов тупым предметом. Преступление имело, по предварительным данным, корыстный мотив.

Подозреваемый, 51-летний Ислам Хадиев был задержан, но считается, что он действовал не самостоятельно. Полиция продолжает поиск других участников преступной группировки, которые могут быть причастны к этому убийству.

Иосиф Ткач был известным актером Азербайджанского академического российского драмтеатра, снялся в двух кинопроектах — "Граф Крестовский" в России и азербайджанском фильме "Беспокойство". Его жена Людмила раньше работала учительницей в одной из школ Баку.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Женщина оскорбила Путина и российских военных : ее жестоко убили на глазах у дочери. Вернувшийся с войны в Украине россиянин Иван Полунин жестоко убил 48-летнюю мать своей дочери. Убийство произошло после ссоры, во время которой женщина якобы оскорбила военных РФ и российского диктатора Владимира Путина.

41-летний Полунин отбывая наказание за преступления, связанные с наркотиками, заключил контракт с Минобороны РФ и после года войны в Украине получил помилование от Путина. Вернувшись в Россию в начале 2024 года, он пытался наладить отношения с 13-летней дочерью, которую не видел с рождения из-за заключения.

