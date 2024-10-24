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Не пожалели даже жену: в Баку жестоко убили актера русского театра и кино

Иосиф Ткач жил вместе со своей женой. Обоим было больше 80 лет.

сегодня, 22:45
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Автор:
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Лиля Воробьева

В Баку произошло жестокое убийство пожилых супругов. По сообщению российского СМИ "Кинократия", 85-летнего Иосифа Ткача, бывшего актера Азербайджанского государственного академического русского драматического театра и его 80-летнюю жену Людмилу Ткач убили неизвестные.

Не пожалели даже жену: в Баку жестоко убили актера русского театра и кино

Иосиф Ткач (фото из открытых источников)

Трагедия произошла 22 октября. Супруги были убиты с особой жестокостью — на телах погибших обнаружены многочисленные колото-резаные раны и следы ударов тупым предметом. Преступление имело, по предварительным данным, корыстный мотив.

Подозреваемый, 51-летний Ислам Хадиев был задержан, но считается, что он действовал не самостоятельно. Полиция продолжает поиск других участников преступной группировки, которые могут быть причастны к этому убийству.

Иосиф Ткач был известным актером Азербайджанского академического российского драмтеатра, снялся в двух кинопроектах — "Граф Крестовский" в России и азербайджанском фильме "Беспокойство". Его жена Людмила раньше работала учительницей в одной из школ Баку.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Женщина оскорбила Путина и российских военных : ее жестоко убили на глазах у дочери. Вернувшийся с войны в Украине россиянин Иван Полунин жестоко убил 48-летнюю мать своей дочери. Убийство произошло после ссоры, во время которой женщина якобы оскорбила военных РФ и российского диктатора Владимира Путина.

41-летний Полунин отбывая наказание за преступления, связанные с наркотиками, заключил контракт с Минобороны РФ и после года войны в Украине получил помилование от Путина. Вернувшись в Россию в начале 2024 года, он пытался наладить отношения с 13-летней дочерью, которую не видел с рождения из-за заключения.



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Источник: https://rg.ru/2024/10/23/stali-izvestnyj-detali-ubijstva-v-baku-aktera-russkogo-teatra-i-ego-zheny.html
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