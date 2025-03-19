Не только игра в театре: популярная актриса призналась, откуда у нее большие деньги

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Кравцев Сергей
Популярная украинская актриса Анна Саливанчук высказалась о заработках во время войны. О том, что звезда работает не только в театре, но и семейным психологом Саливанчук рассказала, участвуя в проекте "Ближче до зірок" на телеканале ТЕТ.
Анна Саливанчук. Фото: из открытых источников
В октябре прошлого года Анна Саливанчук окончила Киевский университет им. Тараса Шевченко по специальности психология и получила степень магистра. Как выяснилось, таким образом звезда пыталась спасти свой брак, но новые знания лишь подтолкнули ее к разводу.
При перевоплощении актриса призналась, что не только дипломированный, но и практикующий семейный психолог. Служение в театре, съемки в кино, гастроли и блогерство она умело сочетает с консультациями.
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