Известная телеведущая закрыла свой аккаунт в соцсети и объяснила причину

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Кравцев Сергей
Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина закрыла свой аккаунт в соцсетях, ведь стала жертвой ботов в сети. После того, как произошла атака на страницы певиц Нади Дорофеевой и Оли Поляковой, женщина тоже заметила подозрительную активность в своем профиле. Об этом Маша подробно рассказала в своем Instagram.
Маша Ефросинина. Фото: из открытых источников
Телеведущая добавила, что ее команда делает все возможное, чтобы остановить ботов. Однако оказалось, что это делали россияне.
Читайте также на портале "Комментарии" — Маша Ефросинина поделилась болезненной историей из прошлого, рассказав о притязаниях, которые она испытала на своем первом телевизионном шоу. В программе "Завтрак с 1 1" телеведущая назвала фамилию режиссера, совершившего неприязненные действия к ней в 18 лет, и подробно описала тот инцидент, долгое время остававшийся тайной. Ее признание стало мощным сигналом для общества о важности борьбы с насилием и привлекло внимание к проблеме притязаний в украинском шоу-бизнесе.
Также издание "Комментарии" сообщало – Маша Ефросинина блеснула в платье за 14 тысяч гривен (ФОТО).
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