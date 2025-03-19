Известная телеведущая закрыла свой аккаунт в соцсети и объяснила причину

Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина закрыла свой аккаунт в соцсетях, ведь стала жертвой ботов в сети. После того, как произошла атака на страницы певиц Нади Дорофеевой и Оли Поляковой, женщина тоже заметила подозрительную активность в своем профиле. Об этом Маша подробно рассказала в своем Instagram.

Маша Ефросинина. Фото: из открытых источников

"Я увидела в дороге сторис моих подруг Нади Дорофеевой и Оли Поляковой по поводу невероятной атаки ботов и подумала, чем я хуже? Я тоже скажу, что у меня это происходит уже неделю. Просто я была настолько занята, что когда увидела у девушек, то написала, что у меня также. Понятно, что я закрыла свой аккаунт", — отметила Маша Ефорсинина.

Телеведущая добавила, что ее команда делает все возможное, чтобы остановить ботов. Однако оказалось, что это делали россияне.

"Моя команда, и уже подключили Meta (известная корпорация, владеющая Instagram, Facebook и другими ресурсами — ред.), говорят, что это российская очередная попытка блокировать известных людей", — отметила Маша.

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