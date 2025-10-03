Не выдержал и изменил Украине: известный телеведущий поразил своим поступком

Журналист и телеведущий Алексей Суханов недавно побывал за границей, но его отсутствие длилось всего пять дней — и сейчас он уже вернулся в Киев.

Фото: из открытых источников

Во время творческого вечера, посвященного недавно состоявшейся в столице Лине Костенко, Суханов стал одним из участников мероприятия. За кулисами он поделился с ТСН.ua подробностями личной жизни, в частности впервые вспомнил о недавней короткой поездке.

"Я был в отпуске. На пять дней выезжал в Юрмалу, это включая дорогу. Я должен был это сделать, потому что мне нужно платить за квартиру там. И раз в год я должен туда ездить, потому что никого не беспокоит, что у нас война, а оплатить онлайн у них невозможно", — пояснил 51-й.

Интересно, что об этом путешествии Суханов ничего не сообщал в соцсетях сознательно. По его словам, он не видит в таких публикациях смысла, считая их неуместными в нынешних условиях. Более того, журналист убежден, что во время войны не может находиться нигде, кроме Украины.

"Возможно, мне хотелось немного больше там побыть, но произошел ужасный обстрел Киева, что я понял, что должен возвращаться. Честно вам признаюсь, я не могу долго находиться далеко от Украины, на расстоянии. Мне становится плохо, неуютно и постоянно хочется вернуться. Хотя, я тоже очень устал, и так их. перезагружала, но за эти пять дней я понял, что не могу уже там находиться”, — поделился Суханов.

Тем не менее, продавать свою недвижимость в Латвии телеведущий пока не планирует. Поездка носила чисто практический характер, и его возвращение в Украину было вполне осознанным выбором, обусловленным как эмоциональной привязанностью, так и гражданской позицией.

