Не витримав і зрадив Україну: відомий телеведучий вразив своїм вчинком

Журналіст і телеведучий Олексій Суханов нещодавно побував за кордоном, але його відсутність тривала лише п’ять днів — і зараз він уже повернувся до Києва.

Фото: з відкритих джерел

Під час творчого вечора, присвяченого поетесі Ліні Костенко, який нещодавно відбувся у столиці, Суханов став одним із учасників заходу. За лаштунками він поділився з ТСН.ua подробицями особистого життя, зокрема — вперше згадав про нещодавню коротку поїздку.

“Я був у відпустці. На п’ять днів виїжджав до Юрмали, це включно з дорогою. Я мусив це зробити, бо мені треба сплачувати за квартиру там. І раз на рік я маю туди їздити, бо нікого не турбує, що у нас війна, а оплатити онлайн у них неможливо”, — пояснив 51-річний телеведучий.

Цікаво, що про цю подорож Суханов нічого не повідомляв у соцмережах — свідомо. За його словами, він не вбачає у таких публікаціях сенсу, вважаючи їх недоречними в нинішніх умовах. Ба більше, журналіст переконаний, що під час війни не може перебувати ніде, крім України.

“Можливо, мені хотілося трохи більше там побути, але стався жахливий обстріл Києва, що я зрозумів, що мушу повертатися. Чесно вам зізнаюсь, я не можу довго знаходитися далеко від України, на відстані. Мені стає зле, незатишно і постійно хочеться повернутися. Хоча, я теж дуже втомився, і так скучив за Юрмалою. Вона ж завжди мене так надихала, перезавантажувала, але за ось ці п’ять днів я зрозумів, що не можу вже там перебувати”, — поділився Суханов.

Попри все, продавати свою нерухомість у Латвії телеведучий наразі не планує. Поїздка мала суто практичний характер, і його повернення в Україну було цілком усвідомленим вибором, зумовленим як емоційною прив’язаністю, так і громадянською позицією.

