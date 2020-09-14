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Главная Новости Звезды шоубизнес Не зря митинг собирали: Верховная Рада рассмотрит законопроект о поддержке шоу-бизнеса
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Не зря митинг собирали: Верховная Рада рассмотрит законопроект о поддержке шоу-бизнеса

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко

сегодня, 16:40
Автор:

Любовь Блажко

Несколько недель назад представители украинского шоу-бизнеса собрались под Кабмином, чтобы добиться от Верховной Рады разрешения на проведение концертов. Власть услышала их просьбы и готова рассмотреть законопроект о поддержке шоу-бизнеса. Об этом пишет издание depo.

Не зря митинг собирали: Верховная Рада рассмотрит законопроект о поддержке шоу-бизнеса

Не зря митинг собирали: Верховная Рада рассмотрит законопроект о поддержке шоу-бизнеса. Фото: segodnya.

Оля Полякова высказала свое мнение о том, что они готовы соблюдать все меры безопасности, только бы была возможность выступать. Потому что она категорически не согласна с тем, что некоторым можно, а другим нельзя. Также к ней присоединилась исполнительница аlyona аlyona, которая рассказала, что отсутствие выступлений лишает их возможности зарабатывать.  

Депутаты отреагировали и готовы в ближайшее время пересмотреть законопроект в пользу украинских звезд, чтобы не останавливать работу сфер культуры, туризма и других креативных индустрий. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорит, что последние полгода стали настоящим испытанием для организаторов концертов – они не знают, как им работать в сложившихся обстоятельствах. Именно поэтому знаменитости проводят "креативные митинги", как выразился Корниенко. Также он добавил, что не хочет, чтобы такие митинги продолжались и переходили под Верховную Раду. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, Оля Полякова и аlyona аlyona призвали правительство разрешить проведение концертов.


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