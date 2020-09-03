



3-го сентября звезды украинского шоу-бизнеса организовали акцию протеста против продления карантина в стране. Об этом пишет издание aspi.

Оля Полякова и аlyona аlyona призвали правительство разрешить проведение концертов. Фото: glavred.

Оля Полякова высказала свое мнение по этому поводу и призвала других украинских звезд не стоять в стороне. А все потому, что 26 августа вышел закон, который запрещает проведение концертов, но с маленьким уточнением: некоторым можно. Артистка не стала скрывать своего недовольства, она пришла под здание правительства, чтобы узнать все подробности нововведения. Полякова добавила, что нужно доработать данный закон таким образом, чтобы можно было проводить концерты, не жертвуя мерами безопасности.

"Этот закон антиконституционный, потому что он одних дискредитирует, а другим дает работу", - заявила певица.

Также на акции протеста присутствовала рэп-певица аlyona аlyona. Она рассказала, что ее профессиональная команда не будет рекламировать алкоголь и табачные изделия, чтобы получать средства и оставаться на плаву. Потому как отсутствие концертов лишает возможности зарабатывать, приходится искать другие пути для выхода из положения.





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