kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.09.2020

BTC/USD

10671.37

ETH/USD

399.31

LTC/USD

52.66

НБУ 03.09.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Оля Полякова и аlyona аlyona призвали правительство разрешить проведение концертов
commentss НОВОСТИ Все новости

Оля Полякова и аlyona аlyona призвали правительство разрешить проведение концертов

"Он одних дискредитирует, а другим дает работу"

сегодня, 18:00
Автор:

Любовь Блажко


3-го сентября звезды украинского шоу-бизнеса организовали акцию протеста против продления карантина в стране. Об этом пишет издание aspi.

Оля Полякова и аlyona аlyona призвали правительство разрешить проведение концертов

Оля Полякова и аlyona аlyona призвали правительство разрешить проведение концертов. Фото: glavred.

Оля Полякова высказала свое мнение по этому поводу и призвала других украинских звезд не стоять в стороне. А все потому, что 26 августа вышел закон, который запрещает проведение концертов, но с маленьким уточнением: некоторым можно. Артистка не стала скрывать своего недовольства, она пришла под здание правительства, чтобы узнать все подробности нововведения. Полякова добавила, что нужно доработать данный закон таким образом, чтобы можно было проводить концерты, не жертвуя мерами безопасности. 

"Этот закон антиконституционный, потому что он одних дискредитирует, а другим дает работу", - заявила певица.

Также на акции протеста присутствовала рэп-певица аlyona аlyona. Она рассказала, что ее профессиональная команда не будет рекламировать алкоголь и табачные изделия, чтобы получать средства и оставаться на плаву. Потому как отсутствие концертов лишает возможности зарабатывать, приходится искать другие пути для выхода из положения.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, "Предмет для пыток": Дмитрий Комаров привез жене необычный подарок.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!