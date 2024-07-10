Немецкий город меняет название в честь Тейлор Свифт

Американская певица Тейлор Свифт. Фото из открытых источников

Немецкий город Гельзенкирхен сменит название в честь американской певицы Тейлор Свифт. Его временно переименуют в Свифткирхен, чтобы поддержать тур певицы Eras Tour, в рамках которого Свифт выступит 17, 18 и 19 июля в Гельзенкирхене.



Фанатка Тейлор Свифт Алешани Вестхофф предложила мэру Гельзенкирхена Карин Вельге временно сменить название города на Свифткирхен, что с немецкого примерно можно перевести как церковь Свифт. Главав Гельзенкирхена поблагодарила за предложение и приняла его.

Фанаты Тейлор Свифт, которых называют свифтис, с энтузиазмом отреагировали на такую инициативу и изготовили знаки с надписью "Свифткирхен", на которых изображен фиолетовый портрет популярной певицы.

Кроме временного переименования Гельзенкирхена, местные власти также решили предоставить место для Тейлор Свифт на Аллее славы в городе вместе с местными выдающимися лицами, такими как футбольный тренер Руди Ассауэр и писательница Ильза Кибгис. Кроме того, в Гельзенкирхене началось движение трамвая "Тейлор Свифт".



Все билеты на 70-тысячный стадион Veltins-Arena на все три дня концерта 17-19 июля были распроданы за несколько недель до начала.

Тейлор Свифт – американская певица, автор песен, продюсер и лауреат 14 премий Грэмми, а также многократная рекордсменка Книги рекордов Гиннеса. Считается одной из самой успешной исполнительницей в истории.

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