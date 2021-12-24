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Николь Кидман снялась в фотосессии для обложки журнала DuJour

В Америке зима, а в Австралии лето – я официально девушка с двойным полушарием, считат Николь Кидман

сегодня, 06:37
Автор:

Ольга Чародий
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Австралийская актриса, певица и лауреат премии "Оскар" 2003 года Николь Кидман появилась на обложке журнала о стиле жизни DuJour. Об этом сообщает Николь Кидман на своей официальной странице в Instagram.

Николь Кидман снялась в фотосессии для обложки журнала DuJour

Актриса (фото из открытых источников)

В Америке зима, а в Австралии лето – я официально девушка с двойным полушарием. Благодарю DuJour Media за то, что показали меня в своем зимнем выпуске”, – отмечает актриса в сообщении под публикацией. Для Николь подобрали образы от Valentino, Alexander McQueen и Dolce&Gabbana. Фотографии исполнил иранский фотограф Макс Абадян.

В интервью для журнала DuJour Кидман, рассказывает о ролях и перевоплощениях в кинолентах. Также лауреат премии "Оскар" делится воспоминаниями и опытом приобретенным за время работы в киноиндустрии.

Напомним, 53-летняя актриса Николь Кидман неожиданно рассказала о своих отношениях и разводе с бывшим мужем, актером Томом Крузом. К этому моменту звезда никогда не комментировала представителям СМИ о своем разводе и браке. Об этом сообщает Fox News. В 2001 году новость о разводе пары шокировала общественность и фанатов звезд. По словам Кидман, расстаться предложила именно она. Она заявила, что всегда старалась быть открытой. Она до сих пор пытается так жить. Актриса призналась, что в браке с Томом Крузом она все чаще была настороженной, а иногда звезде было больно. Актеры познакомились на съемочной площадке фильма "Дни грома". В 1990 году звезды поженились. В браке они прожили более 10 лет, а затем подали на развод.

"Комментарии" информировали о том, что Николь Кидман стала новым лицом известного глянца. Популярна актриса, звезда фильмов "Степфордские жены" и "Другие" Николь Кидман украсила обложку модного глянца.



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Источник: https://www.instagram.com/p/CXzynYrNh5n/?utm_source=ig_web_copy_link
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