Николь Кидман снялась в фотосессии для обложки журнала DuJour

Австралийская актриса, певица и лауреат премии "Оскар" 2003 года Николь Кидман появилась на обложке журнала о стиле жизни DuJour. Об этом сообщает Николь Кидман на своей официальной странице в Instagram.

Актриса (фото из открытых источников)

В Америке зима, а в Австралии лето – я официально девушка с двойным полушарием. Благодарю DuJour Media за то, что показали меня в своем зимнем выпуске”, – отмечает актриса в сообщении под публикацией. Для Николь подобрали образы от Valentino, Alexander McQueen и Dolce&Gabbana. Фотографии исполнил иранский фотограф Макс Абадян.

В интервью для журнала DuJour Кидман, рассказывает о ролях и перевоплощениях в кинолентах. Также лауреат премии "Оскар" делится воспоминаниями и опытом приобретенным за время работы в киноиндустрии.

Напомним, 53-летняя актриса Николь Кидман неожиданно рассказала о своих отношениях и разводе с бывшим мужем, актером Томом Крузом. К этому моменту звезда никогда не комментировала представителям СМИ о своем разводе и браке. Об этом сообщает Fox News. В 2001 году новость о разводе пары шокировала общественность и фанатов звезд. По словам Кидман, расстаться предложила именно она. Она заявила, что всегда старалась быть открытой. Она до сих пор пытается так жить. Актриса призналась, что в браке с Томом Крузом она все чаще была настороженной, а иногда звезде было больно. Актеры познакомились на съемочной площадке фильма "Дни грома". В 1990 году звезды поженились. В браке они прожили более 10 лет, а затем подали на развод.





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