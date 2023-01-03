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Нравится-не нравится – Россия расширяется: Петросян издевательски пошутил об Украине

В сети Евгений Петросяна раскритиковали за отвратительный юмор

сегодня, 13:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Российский комик Евгений Петросян на "Голубом огоньке" в России отличился нелепыми шутками об Украине и президенте Владимире Зеленском.

Нравится-не нравится – Россия расширяется: Петросян издевательски пошутил об Украине

Евгений Петросян. Фото: из открытых источников

С бокалом в руке пропутинский шут начал рассказывать пропагандистские байки о том, что это, оказывается, не Россия начала полномасштабную войну против Украины, Запад спровоцировал россиян, ведь пытался развалить Россию, не подумав о том, что в строении мира Россия – несущая конструкция. И добавил: "Да, господа, так что нравится-не нравится — Россия расширяется".

Престарелый комик также рассказывал о том, что Европа замерзает и даже не моется, потому что у нее нет ни газ, ни горячей воды. А вот в России этого добра полно, поэтому, оказывается, в России жить комфортно в каждом доме.

Также Петросян глупо пошутил о президентах Украины: "Про Украину скажу только одно: при власти кондитера Порошенко жить украинцам было не сладко, а при власти комика Зеленского – не смешно".

Пользователи сети эмоционально отреагировали на "шутки" Петросяна. Кто-то предложил отправить его на свалку, а кто-то назвал его продажным больным человеком. При этом большинство комментариев были в духе, что на Петросяна отвратительно смотреть, так как он потерял былую сноровку.

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