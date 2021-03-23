Обнародован актерский состав второго сезона «Ведьмака»

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Ольга Чародий
Продакшен Netflix, который снимает сериал "Ведьмак" книге польского писателя Анджея Сапковского,
раскрыл актерский состав второго сезона.
Ведьмак (фото из открытых источников)
Шпиона Сигизмунда Дийкстру сыграет Грэм Мактавиш. Жрицу и целительницу
Нэннеке — Аджоа Андо. Роль Филиппы Эйльхарт
получила Кэсси Клэр. Детективов
Кодринера и Фенна сыграют Саймон Кэллоу и Лиз Карр. Риенсома сыграет Крис Фултон.
Кевин Дойл сыграет роль Балиана, — персонажа, которого нет в книгах.
Также стало известно, что во втором сезоне наставника ведьмаков Весемира сыграет Ким Бодниа. Также в съемках задействованы Бэзил Айденбенц (Эскель), Пол Буллион (Ламберт) и Ясен Атур (Коэн). Кристофер Хивью сыграет обращенного в чудовище Нивеллена. Чародейку Францеску Финдабаир сыграет актриса Месия Симсон.
Напомним, Netflix опубликовал на своем YouTube канале промо "Ведьмака" к новогодним праздникам. Ролик назвали "Праздничная резня", что соответствует тематике популярного сериала. Но, нужно уточнить, что промо не демонстрирует кадры с нового сезона. На самом деле новое видео – это нарезка из известных сцен с первого сезона с добавлением компьютерной графики. На монтаже пририсовали рождественские атрибуты, украшения и коробки с подарками. Таким способом создатели шоу поздравили поклонников с наступающим Рождеством.Создатели шоу сообщают, что во втором сезоне актеры вернутся к исполнению своих ролей: Генри Кавилл сыграет Ведьмака, Аня Чалотра — Йеннифер, Фрейя Аллан — Цири и Джои Бейти преобразится в Лютика. Несмотря на пандемию коронавируса, съемки нового сезона продолжаются.
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