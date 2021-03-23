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Главная Новости Звезды шоубизнес Обнародован актерский состав второго сезона «Ведьмака»
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Обнародован актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Сейчас представители стриминговой платформы не торопятся презентовать тизеры

сегодня, 04:32
Автор:

Ольга Чародий

Продакшен Netflix, который снимает  сериал "Ведьмак" книге  польского писателя Анджея Сапковского, раскрыл актерский состав  второго сезона.

Обнародован актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Ведьмак (фото из открытых источников)

Шпиона Сигизмунда Дийкстру сыграет Грэм Мактавиш. Жрицу и целительницу Нэннеке — Аджоа Андо. Роль  Филиппы Эйльхарт получила  Кэсси Клэр. Детективов Кодринера и Фенна сыграют Саймон Кэллоу и Лиз Карр.  Риенсома сыграет  Крис Фултон.   Кевин Дойл сыграет роль Балиана, — персонажа,  которого нет в книгах.

Также стало известно, что во втором сезоне наставника ведьмаков Весемира сыграет   Ким Бодниа. Также в съемках задействованы  Бэзил Айденбенц (Эскель), Пол Буллион (Ламберт) и Ясен Атур (Коэн).  Кристофер Хивью сыграет обращенного в чудовище Нивеллена. Чародейку Францеску Финдабаир сыграет актриса Месия Симсон.

Напомним, Netflix опубликовал на своем YouTube канале промо "Ведьмака" к новогодним праздникам. Ролик назвали "Праздничная резня", что соответствует тематике популярного сериала. Но, нужно уточнить, что промо не демонстрирует кадры с нового сезона. На самом деле новое видео – это нарезка из известных сцен с первого сезона с добавлением компьютерной графики. На монтаже пририсовали рождественские атрибуты, украшения и коробки с подарками.  Таким способом создатели шоу поздравили поклонников с наступающим Рождеством. 

Создатели шоу сообщают, что во втором сезоне актеры вернутся к исполнению своих ролей:  Генри Кавилл сыграет Ведьмака, Аня Чалотра — Йеннифер, Фрейя Аллан — Цири и Джои Бейти преобразится в Лютика. Несмотря на пандемию коронавируса, съемки нового сезона продолжаются. 




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