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Обольстительная блогер взбудоражила сеть фото в крошечном боди: 18+

Некоторые отметил, что одно неправильное движение может завершиться контентом 18+

8 сентября 2021, 23:50
Автор:

Ольга Чародий

Популярная блогер Эбби Доус хотела похвастаться формами в довольно откровенном боди, но что-то пошло не так. Теперь фанаты не только засыпают ее комплиментами, но и критикой. 32-летняя фитнес-блогера из Австралии Эбби Доус имеет более 3 миллионов поклонников в Инстаграми, ведь регулярно публикует не только спортивный, но и пикантный контент. Недавно блондинка решила похвастаться фигурой в крошечном леопардовом боди, но волна восторга изменилась на недоразумение, передает Радио MAXIM

Обольстительная блогер взбудоражила сеть фото в крошечном боди: 18+

Эбби Доус - фото из открытых источников

Дело в том, что Эбби не только показала свои стройные формы с разных ракурсов, но и показали, насколько неудобным бывает такой наряд. Хотя боди от Fashion Nova и имеет эффектный вид, но из-за слишком глубокие вырезы вряд ли практичным.

Обольстительная блогер взбудоражила сеть фото в крошечном боди: 18+ - фото 2

Поэтому в комментариях начали обсуждать, как вообще носить такие вещи. Некоторые отметил, что одно неправильное движение может завершиться контентом 18+, и с этим трудно не согласиться.

Напомним, Шведского актера Юэля Киннамана, который играл в фильмах "Отряд самоубийц", "Код доступа "Кейптаун", "Ханна" и других, обвиняет в изнасиловании его бывшая любовница  — модель Габриэлла Магнуссон (Белла Дэвис). Об этом пишет издание Cosmopolitan. По информации источника, шведско-ямайская модель Белла Дэвис заявила о том, что ее дважды изнасиловал бывший любовник. Однако на этом моменте версии двух сторон кардинально разнятся. 

Обольстительная блогер взбудоражила сеть фото в крошечном боди: 18+ - фото 3


Модель говорит  о том, что у нее достаточно доказательств того, что она стала жертвой сексуального насилия со стороны Юэля Киннамана. На своей странице в Instagram девушка написала — "Встретимся в суде". Сам же актер отмечает, что состоял в отношениях с Габриэллой, но интимная связь была по обоюдному согласию. Кроме того кинозвезда подчеркнул, что их роман с моделью был небольшой интрижкой, которая быстро закончилось.




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Источник: https://maximum.fm/
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