Новый секс-скандал: модель обвиняет звезду «Отряда самоубийц» в изнасиловании

Шведского актера Юэля Киннамана, который играл в фильмах "Отряд самоубийц", "Код доступа "Кейптаун", "Ханна" и других, обвиняет в изнасиловании его бывшая любовница — модель Габриэлла Магнуссон (Белла Дэвис). Об этом пишет издание Cosmopolitan.

Юэля Киннамана обвиняют в изнасиловании - фото: из открытых источников

По информации источника, шведско-ямайская модель Белла Дэвис заявила о том, что ее дважды изнасиловал бывший любовник. Однако на этом моменте версии двух сторон кардинально разнятся.





Модель говорит о том, что у нее достаточно доказательств того, что она стала жертвой сексуального насилия со стороны Юэля Киннамана. На своей странице в Instagram девушка написала — "Встретимся в суде".

Сам же актер отмечает, что состоял в отношениях с Габриэллой, но интимная связь была по обоюдному согласию. Кроме того кинозвезда подчеркнул, что их роман с моделью был небольшой интрижкой, которая быстро закончилось. Но Дэвис хотела продолжить отношения и всячески пыталась найти повод для встречи с Каннаманом. Затем она перешла к угрозам и шантажу. Девушка также хотела получить от актера деньги и просила его, чтобы он помог завязать нужные связи в Голливуде.

Стоит отметить, что ранее шведский актер сумел добиться в суде запрета для Дэвис приближаться к бывшему любовнику. Однако уже 30 августа срок действия запрета истекает. В тот же день состоится заседание суда по делу об изнасиловании.





Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что известного рэпера и модель обвиняют в изнасиловании малолетней фанатки. Девушка уверяет, что была дважды изнасилована. Подробнее читайте в нашем материале.

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