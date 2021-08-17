Ольга Сумская откровенно призналась, за какую ошибку до сих пор упрекает ее старшая дочь

Известная украинская актриса Ольга Сумская призналась, что ее старшая дочь Антонина больше всего боится повторить ее же ошибку, когда из-за того, что работа выходила на первый план, времени на занятие дочерью практически не осталось. Приходилось чем-то жертвовать, но в итоге дети своих обид не забывают. Как передает издание "Комментарии", об этом Ольга Сумская рассказала в откровенном интервью программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Ольга Сумская с дочерью Антониной. Фото: Instagram

Актриса призналась, что очень дорожит теми часами, которые удается провести вместе со своими детьми. Две дочери уже живут своей жизнью и очень заняты. Старшая имеет свою семью и кучу дел, а младшая вся в учебе, занятие в университете забирают много времени. Вместе при таком ритме жизни собраться очень сложно, постоянно у кого-то не получается. Поэтому теми мгновеньями, которые все же случаются, приходится очень дорожить и ценить их. Ольга Сумская призналась, что сейчас особенно ценит каждую минуту, проведенную с родными.

"Когда мы собираемся, я обнимаю девчонок – мне очень нравится их обнять, расцеловать, потому что мы так редко встречаемся", – отметила Ольга Сумская.

Актриса признается, у старшей дочери Антонины до сих пор в душе затаилась обида на нее за то, что на протяжении 10 лет, когда она росла, то ею занимались бабушка и дедушка, так как у родителей-актеров катастрофически не хватало времени. По словам Ольги Сумской, теперь ее дочь заявляет, что со своими детьми так себя вести точно не будет.

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