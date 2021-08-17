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Ольга Сумская откровенно призналась, за какую ошибку до сих пор упрекает ее старшая дочь

Ольга Сумская откровенно призналась, за что старшая дочь обижается на нее

сегодня, 09:20
Автор:

Кравцев Сергей

Известная украинская актриса Ольга Сумская призналась, что ее старшая дочь Антонина больше всего боится повторить ее же ошибку, когда из-за того, что работа выходила на первый план, времени на занятие дочерью практически не осталось. Приходилось чем-то жертвовать, но в итоге дети своих обид не забывают. Как передает издание "Комментарии", об этом Ольга Сумская рассказала в откровенном интервью программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Ольга Сумская откровенно призналась, за какую ошибку до сих пор упрекает ее старшая дочь

Ольга Сумская с дочерью Антониной. Фото: Instagram

Актриса призналась, что очень дорожит теми часами, которые удается провести вместе со своими детьми. Две дочери уже живут своей жизнью и очень заняты. Старшая имеет свою семью и кучу дел, а младшая вся в учебе, занятие в университете забирают много времени. Вместе при таком ритме жизни собраться очень сложно, постоянно у кого-то не получается. Поэтому теми мгновеньями, которые все же случаются, приходится очень дорожить и ценить их. Ольга Сумская призналась, что сейчас особенно ценит каждую минуту, проведенную с родными.

"Когда мы собираемся, я обнимаю девчонок – мне очень нравится их обнять, расцеловать, потому что мы так редко встречаемся", – отметила Ольга Сумская.

Актриса признается, у старшей дочери Антонины до сих пор в душе затаилась обида на нее за то, что на протяжении 10 лет, когда она росла, то ею занимались бабушка и дедушка, так как у родителей-актеров катастрофически не хватало времени. По словам Ольги Сумской, теперь ее дочь заявляет, что со своими детьми так себя вести точно не будет.

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Источник: https://kanalukraina.tv/ru/programs/ranok-z-ukrayinoyu
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